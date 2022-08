Hace tan sólo unas semanas que salieron a la luz las primeras fotografías de Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía, mismas que no solo confirmaron el romance entre la pareja, también dejaron ver que la relación va muy en serio y sobre todo viento en popa.

Pero, aunque recién se está descubriendo, esta historia de amor ya ha dado mucho de qué hablar, iniciando porque, de acuerdo a varios medios españoles, el futbolista y su novia habrían comenzado a salir cuando éste todavía estaba con Shakira, madre de sus dos hijos; incluso, aseguran, que Chía le habría pedido a Piqué terminar formalmente con la colombiana y darle el estatus de formal al amorío que mantenía con ella.

Ahora, la prensa española ha revelado que el defensa del Barcelona dio el siguiente paso con Chía y ya estarían viviendo juntos, lo que ha llamado la atención es que Piqué decidió llevar a su joven novia al mismo departamento que hace 12 años compartió con su, ahora, expareja.

Jordi Martí, el paparazzi que filtró las imágenes en las que el barcelonés y la estudiante aparece en un concierto, fue el encargado de dar a conocer a la noticia: “Viven juntos en el departamento de Muntaner”, dijo al programa “Amor y Fuego”. “Hace 12 años, Shakira, cuando se instala por primera vez en Barcelona, se instala aquí, en el piso de soltero de Gerard Piqué", agregó.

Asimismo, los conductores de la misma emisión, detallaron que para el futbolista Clara es más que algo pasajero, pues sus amigos cercanos han confirmado que está sumamente enamorado, quizás más de lo que lo estuvo de la intérprete de “Ojos así”: “Piqué se ha enamorado de verdad y lo sé por el entorno de él; está enamorado de verdad”, agregó Martí.

La verdadera identidad de Clara Chía

Desde que salió a la luz su nombre, la joven novia de Piqué se ha convertido en un tema de interés público, incluso hay quienes han hecho de todo con tal de conocer un poco más sobre ella.

En un principio, se dijo que la chica de 23 años, habría cerrado todas sus redes sociales para mantenerse lejos del ojo público, sin embargo, varias fotografías , supuestamente de Chía, comenzaron a circular en Internet.

Medios como The Sun o Daily Mail tomaron las imágenes y las publicaron bajo el título de “la nueva novia de Piqué”, pero, ahora ha salido a relucir que las instantáneas no sólo fueron robadas sino que corresponden a otra persona y no a Clara, como se había hecho creer.

Ha sido la propia dueña de los retratos quien, a través de TikTok, salió a aclarar la confusión y pidió que dejen de utilizarlos, ya que fueron tomados sin su permiso y obviamente se trata de un engaño.

