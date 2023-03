Piqué ¿le reprocha a Shakira por llevar a sus hijos al show con Jimmy Fallon?

Shakira ha tenido unas horas muy intensas luego de aparecer junto a Bizarrap en el programa de Jimmy Fallon, donde cantó su exitoso tema "BZRP Music Session #53" por primera vez en vivo y teniendo a sus hijos como público sentados en primera fila.

En su presentación durante "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", la cantante se sinceró sobre cómo ha vivido una de las etapas más importantes de su vida: "He tenido un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción, que se ha convertido en un himno para muchas mujeres que se han sentido identificadas por lo que yo pasé, fue una manera de canalizar mis emociones", expresó.

Después de esa exitosa presentación, la cantante y sus hijos visitaron la tienda M&M's en el centro de Nueva York, y mientras Milan y Sasha compraban chocolatinas, la artista fue captada llorando cuando platicaba con una fan; después tuvo un encuentro en un restaurante con Residente; a su salida, la intéprete de "Te felicito" saludó a la ola de fanáticos que la esperaba, y aunque no se detuvo a responder preguntas, sonreía mientras caminaba de la mano a sus hijos.

A su regreso a Barcelona, un detalle en particular llamó la atención de los curiosos: la bruja que Shakira colocó en la terraza de su casa, en dirección a la casa de sus exsuegros ya no estaba ahí, al parecer fue removida, y tal vez para siempre, pues a inicios de abril se muda a Miami con sus hijos definitivamente.

Hace apenas unos días fue captada una "nueva bruja", luego de que la que estaba se arruinó por el clima.

Lee también: Shakira canta por primera vez en vivo y frente a sus hijos "BZRP Music Sessions #53", tema dedicado a Piqué



¿Piqué, molesto con Shakira?

Luego de que Shakira y sus hijos Milan y Sasha se viralizaran el fin de semana tras aparecer en el programa de Jimmy Fallon, al parecer esto no le hizo mucha gracia a Piqué, quien en una entrevista concedida a la radio española Rac1' habló de su situación tras la ruptura con su expareja, con quien firmó un acuerdo en diciembre pasado para que se quedara a cargo de los menores en Miami.

Cuando fue cuestionado sobre el tema "BZRP Music Session #53", en el que es atacado, y se exhiben detalles de su infidelidad y su nuevo romance con Clara Chía, una joven de 23 años, Piqué respondió:

"Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos", y añadió: "Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien".

En redes sociales, la aparición de los niños en primera fila del programa desató un debate, y aunque varios criticaron el momento, otros aplaudieron que la cantante lleve con ella a sus hijos y los haga parte de una realidad que están viviendo como familia.

El exfutbolista también defendió la decisión de que su hijo Milan participara en un programa de la Kings League, el campeonato de futbol siete que él mismo impulsa y que cuenta con doce equipos presididos por conocidos exjugadores como el español Iker Casillas o el argentino Sergio Kun Agüero.

"Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre", reflexionó Piqué.

Lee también: La conductora Andrea Legarreta otra vez se contagia de Covid-19

El exjugador del FC Barcelona explicó que se encuentra "bien" en lo personal, después de que el pasado noviembre decidiera retirarse del fútbol profesional, en el consiguió grandes éxitos, tanto con su club como con la selección española.

Precisamente, tras disputar su último partido, Piqué dijo en el discurso de despedida que "cuando te haces mayor, querer es dejar marchar".

Esta frase no estaba preparada, según desveló, si bien reconoció que la pronunció en un momento en el que estaban pasando "muchas cosas" en su vida.

*Con información de EFE.

rad