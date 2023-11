Pipe Bueno se consolida con Grupo Firme en el regional mexicano

Pipe Bueno es un cantante de regional mexicano que no conocía un palenque. Lo hizo después de ocho años de carrera cuando Julión Álvarez lo invitó a cantar con él su tema “Te hubieras ido antes”.

Bueno, de 31 años es de origen colombiano y creció escuchando la música de Vicente Fernández junto a sus tíos, así como viendo las películas mexicanas en donde la música de los mariachis era lo que más le llamaba la atención, pero no tuvo la oportunidad de estar de cerca en muchos de los detalles y elementos de este género, hasta que visitó el país.

“En Colombia no existen los palenques, entonces experimenté lo que es un show en un lugar así por primera vez con Julión y viví la energía del público y la sensación de cómo lo viven culturalmente aquí, este género musical y dije ‘wow yo quiero estar acá’, sentí como si desde hace tiempo hubiera sido parte de mí”, recuerda Pipe en entrevista.

Andrés Felipe Giraldo, como es su nombre real, comenzó cuando tenía 16 años, buscando desde Cali, la oportunidad de sobresalir en un género que en ese entonces no tenía exponentes presentes en su país, por eso decidió quedarse y hoy es uno de los representantes más reconocidos tanto a nivel nacional, como internacional.

“Si pudiera ver a mi yo de 16 años le diría que no se equivocó en el camino que escogió, que es el género correcto y trataría de darle la seguridad y la certeza de lo que en ese momento parecía una incertidumbre y una decisión difícil”, acepta.

Así, en su búsqueda por resaltar en el género es que se encontró con Eduin Caz y Grupo Firme, una de las bandas más importantes de la industria de música mexicana actualmente. Ambos estuvieron como invitados en un concierto del cantante urbano Maluma, donde vivió otra de las tradiciones de los grupos de regional.

“Esos chavos de Grupo Firme estaban alegres y entonces ellos suelen tomar un buen trago de licor; tomamos tequila y cuando nos subimos al escenario nos dieron más licor, aguardiente, Maluma nos dio mezcal y nos bajamos más felices de lo que estábamos”, recuerda.

De esa borrachera surgió su nueva colaboración, “Entre botellas”, un tema que habla sobre el desamor, la dignidad y el olvido.

“Cuando Eduin vio la energía con la que el público de mi tierra me recibió, nos bajamos y lo hablamos, luego en el camerino me dijo ‘voy a cantarte unas canciones que tengo y escoge una que te guste’ y entre esas canto ‘Entre botellas’… un año después estábamos cantándola en el mismo estadio que la vio nacer, pero esta vez en el tour oficial de Grupo Firme en Sudamérica y fue increíble”, cuenta.

La canción que ya está disponible en plataformas digitales, se acompaña de un video que grabaron juntos en Monterrey y que consolidó las ganas de Pipe por radicar en este país.

“Nos fue excelente porque creo que las buenas fiestas entre amigos y la buena energía nacen buenas mancuernas y amistades y Eduin es una persona que tiene una vibra increíble, que desde que lo conozco ha sido una persona muy humilde que no cambia y que me ha tratado con mucho amor y respeto, desde que me invitó al escenario lo sentí como un abrazo y recibimiento musical de que le estaba diciendo a México ‘este tipo es de los nuestros’”.

El siguiente año el intérprete comenzará a vivir en México y cuenta que, además de esta colaboración, le gustaría hacer canciones con más cantantes de este país, incluyendo nuevos exponentes de subgéneros como el corrido tumbado, el cual considera ha contribuido a expandir su música en el mundo.

“Me encanta porque han construido mucho por el género y han ayudado a que se vuelva más global, que haya crecido en streaming, tal vez hay algunas letras que sí yo fuera cantante haría letras más hacia la mujer o corrido de despecho, pero siempre he dicho que la música es como un menú de un restaurante y el público tiene de donde escoger”.