"Pidieron que me desnudara": Itatí Cantoral

Itatí entrecierra los ojos y trata de hacer memoria para responder si en algún momento de su carrera un hombre impidió que trabajara en algún proyecto.

“Yo tuve que dejar una telenovela por uno, ya firmado el contrato, grabando y todo, hasta que llegó un momento en que dije ‘si este hombre me sigue faltando al respeto enfrente de todos mis compañeros me voy’, porque pedía que me desnudara; me pidieron que guardara silencio y cortaron el proyecto.

“La vida me ha enseñado a poner mis límites y eso puede causarle a la gente incomodidad pero, si quieres sobrevivir como profesionista en este mundo, tienes que tener la fuerza para hacerlo, eso no quiere decir que odie a los hombres”.

Una situación parecida es la que Itatí vivirá en el escenario cuando dé vida a Alex, una joven y talentosa editora que peleará la dirección de un importante periódico con su colega Beteta —un personaje que nunca aparece en escena pero es importante en la trama—, mientras Antonio (Álvaro Guerrero) la actual cabeza del diario, la pone a prueba para ver si tiene lo necesario para ser su sucesora, aunque por el simple hecho de ser mujer él considera que ya está en desventaja.

“Hablar de equidad de género a muchas personas incomoda, otras prefieren no hablar del tema, pero creo que sí hay un problema que debemos resolver entre hombres y mujeres, por eso creo que esta obra va ad hoc a esta época”, expresó Itatí Cantoral sobre Testosterona, la cual estrenará esta noche en el Teatro Rafael Solana.

Como hombre Álvaro Guerrero califica como vergonzoso que a estas alturas aún se siga hablando del tema, cuando la equidad debería ser algo natural.

“Nosotros no les estamos concediendo la igualdad, así tiene que ser, no estamos tardando con respecto a la justicia para la mujer”.

Esta historia escrita por Sabina Berman es un triller bien armado, y el público tendrá un momento de reflexión y hasta de risa nerviosa, por la identificación que habrá entre ellos y las situaciones que viven los personajes.

Para Álvaro, quien ha estado en las cuatro temporadas de Testosterona, retomar este texto con Itatí es como estar ensayando una obra nueva.

“Esta vez hay una Alex con ciertas características más fuertes, con mucha presencia y chispa, ha habido química entre nosotros”, explicó el actor.