Piden cancelar a Katy Perry por hablar de asesinatos de Jeffrey Dahmer en una canción

Aunque pareciera que Katy Perry y el llamado “Monstruo de Milwaukee”, Jeffrey Dahmer, no podrían tener absolutamente nada en común, la realidad es que la cantante está siendo duramente criticada por un tema relacionado con este asesino serial.

A tan sólo unos días de haberse estrenado la serie de Netflix sobre la vida y los crímenes del estadounidense, varios usuarios están pidiendo cancelar a Perry por, supuestamente, ‘romantizar’ los actos cometidos por Dahmer en una de sus canciones.

El tema en cuestión es “Black Horse”, uno de los grandes éxitos de Katy, mismo que fue lanzado en 2015, y que en una de las estrofas se menciona la multihomicida y lo asocian con una manera de amar muy extrema, ya que se puede oír: “Uh, she’s a beast, I call her Karma, she eats your heart out like Jeffrey Dahmer (Ella es una bestia, la llamo karma, se come tu corazón como Jeffrey Dahmer)”.

A pesar de que la canción tiene más de siete años de haber salido al mercado, es hasta ahora que los seguidores de Perry se han dado cuenta de la letra y la han calificado como vil y cruel, por lo que piden sea retirada de las plataformas.

“No sabía quién era Jeffrey Dahmer, pero ahora que lo sé, Katy Perry está enferma por permitir esa letra en su canción”, “Yo captando después de años porqué decían que “Dark Horse” de Katy Perry trataba de canibalismo y era diabólica”, “Espero que quiten la canción, es demaiado cruel para las familias de las víctimas”, “No me había dado cuenta que en Dark Horse, mencionan a Jeffrey Dahmer. ¿Katy en qué estabas pensando?”, “Me parece increible ese rap en “Dark Horse”, ¿a quien se le ocurre? habían mil cosas para rimar”, son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Hasta el momento, la también empresaria no se ha pronunciado al respecto, pero cabe aclarar que no es la única que ha usado el nombre de Dahmer en sus canciones, artistas como Ke$ha, Eminem y Marylin Manson también lo incluyeron en sus temas.

