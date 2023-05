Peso Pluma: así puedes lograr su famoso corte de cabello

Peso Pluma se ha convertido en un fenómeno musical que gana aficionados y críticos por su talento y su peculiar forma de cantar. A sus 23 años y luego de innovar en los corridos tumbados, no sólo ha transformado el género sino que también impone su propia moda.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, tiene desde hace bastante tiempo, según consta en su cuenta de Instagram, un look que sus seguidores quieren imitar con su cabello con flequillo al frente. El corte del cantante suele llamarse popularmente como mullet, pero él ha hecho ciertas adecuaciones que hacen que su estilo sea único.

El cantante mexicano Peso Pluma posa en la alfombra roja de los Latin American Music Awards (Latin AMAs). Foto: EFE.

Así es como vemos a Peso Pluma usar su cabello con fleco recto al frente y largo por la parte de atrás hasta la altura de la nuca. Mientras que a los costados observamos que lo recorta ligeramente para que el mayor volumen se concentre en la parte de arriba.

El corte de cabello de Peso Pluma fue muy popular en los años 80 en México pero como siempre suele suceder, basta con que una celebridad lo use para que se transforme en tendencia. Así ha sido con sus atuendos, sus gorras y todo lo que luzca. Sus fanáticos bucean en internet para dar con los objetos de su ídolo.

Claramente, cuando Peso Pluma irrumpió con sus corridos tumbados que no dejan de acumular reproducciones en las plataformas de streaming, su look se convirtió en una marca registrada. Y dado el furor, no está en sus planes cambiarlo y ya son muchas barberías las que están a disposición de sus clientes para practicar el corte de cabello que también se llama Doble P. Hasta hay tutoriales para obtenerlo. Algunos memoriosos recuerdan que en 1970 fue David Bowie uno de lo artistas que lo lució y por supuesto, deslumbró a todos.