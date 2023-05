Shakira la rompe con discurso empoderador en los BB Mujeres Latinas

La voz de Shakira se quebró durante su discurso en el evento de Mujeres Latinas en la Música de Billboard 2023, donde fue premiada con el titulo de Mujer del año, sin embargo, la cantante dedicó este galardón a su madre, a sus hijos, a sus amigas y a todas aquellas mujeres que luchan día a día por alzar la voz como nunca antes se les ha permitido, generando una ovación de pie entre todas y todos los presentes.

La intérprete de "Pies descalzos", tras 32 años de debutar como cantante, recibió un reconocimiento nunca antes concedido; nos referimos al título de Mujer del año, en la primera edición de los Billboard dirigidos exclusivamente a artistas mujeres, por lo que subió al escenario del Watsco, en Coral Gables (Florida).

Durante su discurso, la artista colombiana describió este último año en el que, cabe mencionar que se separó de Gerard Piqué, como un "año de cambios sísmicos", y aunque Shakira no negó el dolor tan hondo que invadió a su día a día, reconoció que todas las dificultades que atravesó la llegaron a experimentar, como nunca antes, lo que es ser una mujer.

"He sentido más que nunca y, en carne propia, lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos y, creo, que somos más independientes de lo que nos enseñaron a hacer".

Fue entonces que, a lo largo de su monólogo, la famosa cantante se sinceró y reconoció que, en un momento de su vida, se olvidó de sí misma por buscar el cariño y la aprobación del otro, sin embargo, aseguró que, inminente, llega un tiempo en que la mujer comprende debe aceptarse tal y como es.

"Llega un momento en la vida de una mujer en el que ya no depende, la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de su mismo, el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas".

Así, Shakira tocó el tema de la fidelidad, asegurando que cuando una mujer se encuentra y sabe el valor que tiene, comienza a despreocuparse por el actuar de la otra persona: "Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente si sigues siéndote fiel a ti misma".

Además, denominó a la música como esa fuerza que la volvió a encaminar cuando más perdida se sentía, sin embargo, también le dio el crédito a todas esas mujeres que la inspiraron a cantar por ellas y, por supuesto, por sí misma, pues destacó que sólo una mujer cuenta con la sensibilidad para manifestar sus emociones y sentires de forma auténtica.

La compositora colombiana dedicó el galardón que recibió a diferentes personas, sin embargo, a la primera que mencionó fue a su madre, Nidia Ripoll, pues para la intérprete ella fue la verdadera mujer del año, pues es importante no perder de vista que la madre de Shakira atravesó un estado de salud delicado en los últimos meses:

"Hay una mujer muy especial para mí, la que me ha inspirado más que nadie que, no está aquí hoy, pero es mi madre, mi madre Nidia Ripoll, mami... mami si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y tu resilencia y para mi, mami, tú has sido mi mujer del año".

La compositora también se dirigió a Milán y Sasha, sus hijos, por los que asegura que buscar ser una mejor mujer, así como a sus amigas y las mujeres solteras que trabajan día con día con sacar adelante a sus hijos. Este mensaje causó la conmoción de varias de las presentes como, Lele Pons, Thalía, Ana Gabriel y las integrandes de Ha-Ash.

melc