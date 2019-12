A pesar de lesión, Mane de la Parra ofreció concierto en Teatro Centenario Coyoacán

Con una lesión en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, Mane de la Parra ofreció una noche espectacular en el Teatro Centenario Coyoacán, en donde puso a bailar y cantar a cientos de admiradores, al homenajear a Luis Miguel, José José, Juan Gabriel, entre otros cantautores, al ritmo de la cumbia.

Rodeado de un ambiente lleno de emoción y gran expectativa, el cantante salió al escenario a las 21:20 horas con un popurrí compuesto por canciones de Joan Sebastian, en el que relucieron temas como “Un idiota”, “Secreto de amor” y “Tatuajes”.

“Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche…yo cuando empecé a cantar, quería cantar mis rolas y me decían que me pusiera a cantar de Joan Sebastian, Juan Gabriel y yo decía: ‘cantar de ellos es muy difícil, porque son muy buenos, pero hagámoslo a nuestra manera’, entonces todos tenemos un ‘Juanga’ adentro no, un Buki, un José José”, dijo el intérprete al saludar a su público.

El concierto titulado, “Éxitos de los grandes a mi manera”, continuó con una mezcla de canciones de José José como, “Preso”, “Desesperado”, “Lo pasado, pasado” y “Si me dejas ahora”.

Siguiendo la fiesta con temas, “Si mañana no me vez (Un hombre normal)”, “Adiós amor”, “Me va a extrañar” y “El color de tus ojos” de cantantes como Espinoza Paz, Banda MS, entre otros. Saltando a canciones de pop como, “Te amo” de Franco de Vita, “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner, “Para amarnos más” y “Bella” de Mijares, hizo cantar a todos los presentes.

Mane, a pesar de su lesión, se mostró muy entregado a su público en todo momento, trataba de bailar e interactuar con todos los asistentes que estaban disfrutando de un momento íntimo y agradable en el recinto.

La emoción de los asistentes se avivó cuando comenzó el popurrí de temas de “El Sol de México”, Luis Miguel; momento en el que la mayoría de los asistentes se puso de pie, para bailar al ritmo de la cumbia temas como “Entrégate”, “Suave”, “Fría como el viento” y “La incondicional”.

El tributo a los grandes cantautores continuó con un segmento de Marco Antonio Solís “El Buki”, en donde el mexicano cantó algunos de sus éxitos como “Si no te hubieras ido” y “Tu cárcel”, dando paso a Juan Gabriel que con las canciones “De mi enamórate”, “Te lo pido, por favor”, “Hasta que te conocí” y “Debo hacerlo”, las personas cantaron sin cesar.

Ya en la recta final el intérprete volvió a dedicar otros minutos a “El Príncipe de la Canción”, al cantar “Almohada”, “Lo que no fue no será”, “Gavilán o paloma” y “El triste”, despidiéndose así de su público que lo apoyo durante toda la noche, no sin antes interpretar algunos de sus temas personales como, “Como dice el dicho", "Es mentira", "Amor sincero" y "Fuiste tú".

maf