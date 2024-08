Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron su boda en julio en una exclusiva reunión a la que asistieron al menos 60 invitados, incluyendo a destacadas figuras como el intérprete Marc Anthony y su pareja, la modelo Nadia Ferreira.

Los enamorados eligieron Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada a 20 minutos de la laguna de Tequesquitengo en Morelos. Este edificio de estilo colonial cuenta con un magnífico jardín botánico, dos piscinas, una sala de juegos con billar, spa, y amplias habitaciones con un diseño muy mexicano.

Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron matrimonio el 24 de julio del 2024. Foto: Instagram

La lujosa velada, como se pudo ver en algunas imágenes, se destacó por un ambiente de velas y enormes decoraciones en forma de corazón. La famosa novia lució un vestido inspirado en el que utilizó su abuela Flor Silvestre cuando se casó con Antonio Aguilar, mientras que el novio optó por un esmoquin blanco.

Ambos cantantes fueron entregados por sus respectivos padres. Foto: Instagram @angelitaas.vip

Una de las grandes curiosidades que rodeó las nupcias fue quién se encargó de financiarla.

Durante mucho tiempo, se especuló sobre la relación entre el cantante Pepe Aguilar y su hija, especialmente por la decisión de esta de casarse siendo la menor de los hermanos, además de las críticas hacia su pareja, quien solo un mes antes había terminado su relación con la rapera argentina Cazzu. Ahora, el intérprete de “Prometiste” reveló que fue él quien cubrió todos los gastos de la opulenta celebración.

En una entrevista para una estación de radio colombiana, Aguilar comentó al respecto: “No te queda de otra. Pues sí... Me chingu… ¡pero claro que sí! Absolutamente todo ¿y qué crees? Mi yerno no me dijo: 'Oiga... suegro ¿no quiere que le ayude en algo?' ¡Ni m*dres!”, dijo riendo.

Tras esta declaración, la locutora consideró que el cantante había sido tacaño, pero Pepe negó tal impresión y explicó que simplemente siguieron la tradición de que, en algunas bodas, el padre es quien asume el costo de la fiesta.

Aunque también se le preguntó sobre el costo total del evento, Aguilar se limitó a decir: “No me acuerdes porque te voy a pedir ahora también tequila. Espérame”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal, juntos en la celebración del cumpleaños de Pepe Aguilar.

¿Pepe Aguilar, el responsable de que Nodal y Ángela se casaran?

Durante la charla, el famoso relató que contrató a Christian Nodal cuando tenía entre 19 y 20 años para una gira. Fue entonces cuando conoció a Ángela, quien tenía 14 años en ese momento, pese a que asegura que no hubo nada entre ellos en ese entonces, externó con humor: “O sea que pudiera ser yo el culpable de que estos cabrones estén casados”.

De su yerno, mencionó que es una persona muy respetuosa y lo considera un amigo. También explicó que Nodal, al principio, se mostraba temeroso con él porque pensaba que iba a ser estricto, pero el hijo de Antonio Aguilar no veía razones para comportarse de manera indiferente: “Así es la vida”, concluyó.