Cazzu hizo una larga pausa en sus redes sociales tras su polémica ruptura con el padre de su hija Inti, Christian Nodal, a mediados de mayo. Esto sorprendió a sus fanáticos, ya que en un mensaje difundido en sus plataformas, la artista explicó que la situación le había atraído una atención no deseada y que sentía la necesidad de “desintoxicarse” y concentrarse en sus proyectos personales, además de cuidar a su bebé.

Cazzu con su hija en Roma, Italia.

Desde entonces, las únicas tres fotografías que la intérprete ha mantenido en su cuenta de Instagram, donde se le ve posando con un traje blanco ajustado, han acumulado mensajes alentadores de sus seguidores, quienes esperan que la rapera argentina regrese con más fuerza a la industria musical. Cabe recordar que semanas después de que Julieta Emilia Cazzuchelli, su nombre real, terminara su relación con el intérprete de "Botella tras botella", este hizo público su romance con la joven cantante Ángela Aguilar, con quien posteriormente se casó en una ceremonia íntima en Morelos.

Christian Nodal y Ángela Aguilar. Foto: Instagram oficial.

Ahora que la controversia se ha calmado, la llamada Nena Trampa está lista para volver a conectar con sus fans, y parece que su regreso será a lo grande.

La voz detrás de “Turra” realizará una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok para celebrar el cuarto aniversario de su álbum “Una niña inútil”.

“Un viaje por ritmos de R&B sensuales y románticos que marcaron sus corazones”, se lee en la plataforma. El en vivo se llevará a cabo este 28 de octubre, de 4:00 p.m. a 4:40 p.m., según la descripción.

Cazzu no ha dado más detalles sobre la sorpresa que tiene preparada para su fandom.

Captura.

Cazzu habla de su alejamiento de las redes

La trapera compartió a inicios de este mes, en el programa de YouTube "¡FA!", que desintoxicarse de las redes sociales le ha sentado mejor que nunca: "Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular… y nada, estoy aquí hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30, no tengo redes", comentó entre risas.

Julieta aseguró que se siente cómoda con su decisión, al punto de que ni siquiera contempla la posibilidad de regresar a las redes en un futuro: “Pero realmente no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo; empezando por entender que hay un montón de gente que, no importa lo que hagas, no les gustas y te odia, y mañana te ama”, reflexionó.

*Con información de Mariel López.

La cantante no se dejaba ver desde el anuncio de su ruptura con Nodal. Foto: Instagram.