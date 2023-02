Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo, responden a las críticas que han recibido en redes sociales

Durante la presentación de “Jaripeo sin Fronteras” la familia Aguilar se tomó un momento para aclarar cómo lidian con las críticas que existen en redes sociales.

Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar, se presentaron esta mañana en la Plaza de Toros México, y aclararon que las situaciones por las que han atravesado por comentarios en redes sociales, particularmente Ángela Aguilar, no es algo que los tenga preocupados.

Ángela ha sido señalada por sus comportamientos con su hermano en videos en vivo que han realizado, pero su más reciente polémica fue por una fotografía que la joven intérprete compartió festejando la victoria de Argentina en el mundial de Qatar.



"Hay que divertirse, y yo me divierto en las redes, no hay que tomarse la vida tan en serio, las acciones hablan más que mil palabras, bendito sea dios, nuestras acciones son en base a nuestro trabajo, le dedico tiempo a las redes como a los videojuegos, me divierto”, dijo Pepe Aguilar en conferencia de prensa, en respuesta a comentarios que sus seguidores han hecho en sus redes respecto a su supuesto mal carácter con sus hijos.

Además, Leonardo, hijo de Pepe, señaló que las críticas quedan en segundo plano cuando te pones a ver la oportunidad que las redes sociales te dan de conectar con tu público.

"Me pongo a ver las fotos en mi cuarto, las fotos que tomó la gente en el show, ver a las niñas vestidas como Ángela, ver cómo la gente se inspira, como las familias se unen, es lo más bonito, hay que ver lo bonito, hay muchas cosas tristes en la vida ya, hay que ver lo bonito", enfatizó Leonardo.

Pepe, al volver a tomar la palabra, aseguró que ha usado redes sociales desde que comenzaron, y ha tratado de aprovechar las oportunidades más que ponerse a ver los malos comentarios.

Lee también: Ángela Aguilar actuará con todo el peso de la ley tras filtración de supuestas fotos íntimas

“Si me pongo a ver todo lo que dicen necesitamos miles de conferencias para aclarar todo. Lo que más hay es gente que quiere conectar con su artista", concluyó.

Por su parte Ángela Aguilar, se reconoció ante la prensa como una persona pública, aceptando que su vida está al alcance de cualquier persona, pero que las críticas no definen lo que es.

"Con los hechos hablo, y no sé hablar pero sí sé cantar, y para mí esto es lo que soy, todo nuestro show, todas nuestras presentaciones, más allá de cualquier problema.Soy una chava que se quiere entender, que quiere saber quién es, y aunque me caigo siempre me levanto y tengo una familia que me respalda", aseguró la joven cantante.

El próximo 4 de marzo los tres juntos en compañía de 150 artistas, entre los que se incluyen jinetes, mariachis y danzantes, presentarán su concepto “Jaripeo sin Fronteras” en la Plaza de Toros México.



rad