"Pensé no la iba a contar": José Eduardo Derbez por positivo a Covid-19

A pesar de tomar todas las medidas de seguridad que ha tomado desde que comenzó la pandemia, el actor José Eduardo Derbez no pudo evitar contagiarse de Covid-19.

La experiencia al recibir los resultados positivos, contó este domingo en su canal de YouTube, fue muy mala pues al ver noticias sobre gente contagiada se espantó mucho e incluso pensó que no "la iba a contar".

"Lloré bastante, me angustié, no sabía cómo decírselo a mi familia, cómo contarles. Sobre todo yo que me había estado cuidando tanto durante tanto tiempo y teniendo todas las precauciones del mundo", explicó José Eduardo Derbez.

El actor piensa que el contagio se dio en el aeropuerto cuando venía de regreso a México. Comentó que pasó un tiempo fuera trabajando, pero con la seguridad de que tenían cierto aislamiento y cuidados y le realizaban la prueba del Covid-19 cada cuatro días.

"De regreso en el aeropuerto estuve tomando muchas precauciones con un traje completo, cubrebocas, lentes, lavándome las manos a cada rato. Me lo quité porque pedí algo de comer en el avión, fue en el único momento en que me lo quité y en cuanto regreso a la Ciudad de México -yo regresé un jueves- el domingo empecé a sentirme mal".

Entre los síntomas que vivió estuvieron temperatura alta y mareos, así como un dolor de cuerpo y articulaciones que era tan fuerte que le llegó a impedir agarrar el celular.

Dijo que poco a poco fue avisando a su familia: sus padres Victoria Rufo y Eugenio Derbez, su padrastro y sus hermanos, de quienes recibió apoyo pero a la vez se preocuparon.

"Gracias a Dios no me fue tan mal, he escuchado de personas que pierden la vida o están hospitalizadas mucho tiempo o se quedan con secuelas. La verdad agradezco que no me fue tan mal".

Después de esta experiencia el actor recomendó a su público cuidarse, usar todas las medidas de seguridad y no estar en contacto con mucha gente.

"Es una enfermedad que sí existe, que está aquí, que no sabes cómo te va a dar. Cada cuerpo es diferente, no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo", señaló.

"No es recomendable jugarle al valiente, a ver si me da o no me da, si quiero que me dé. Yo siempre he dicho que cuando te toca te toca, a mí me tenía que tocar, me tocó y nada, agradecido con la vida y con Dios de que salí bien librado de esto".

nrv