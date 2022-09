Películas y series que puedes ver en streaming de forma gratuita

Durante este puente puedes aprovechar para descansar en casa y convivir con la familia, mientras se avientan un maratón de películas o series a través de las diversas plataformas de streaming que hay en la actualidad.

Si no has contratado algún servicio para ver contenido como Netflix, HBO Max, Prime video, Star+, no te preocupes porque también hay algunas otras plataformas en donde podrás ver cintas y series totalmente gratuitas.

A continuación te presentamos algunas opciones para ver durante estos días:

“Familias frente al fuego”

Ahora que está de moda los programas de cocina, como “MasterChef Celebrity”, te invitamos a ver la primera temporada de “Familias frente al fuego”, un reality que se transmitió en Televisa en el que ocho familias tenían que demostrar quién tenía el mejor sazón.

Los jueces fueron los chefs: Toño de Livier, Belén Alonso y Carlos Gaytán, mientras que el premio a la familia ganadora fue de 1.5 millones de pesos. Está disponible en Pluto TV.



Foto: Televisa

“México de mil sabores”

En estas fechas patrias, un programa que te puede interesar es este show gastronómico, de la mano del chef Jesús Gibaja descubrirás los diversos platillos típicos que hay a lo largo del país, como por ejemplo los deliciosos papadzules, originarios de Oaxaca.

Se encuentra disponible en VIX.

“Días difíciles”

Esta película mexicana, ganadora de dos premios Ariel, fue dirigida por Alejandro Pelayo Rangel. Es un thriller en el que participan Blanca Guerra y Alejandro Parodi que toca el tema de un secuestro.

Está gratis en Filmin Latino.

“Gritos de muerte y libertad”

Pero si lo que deseas es ver un contenido ad hoc con las fechas patrias una opción es la teleserie “Gritos de muerte y libertad”, que narra la historia de la Independencia de México.

Tiene las actuaciones de Alejandro Tommasi como Miguel Hidalgo, Cecilia Suárez como Leonora Vicario, Julio Bracho como Ignacio Allende, Daniel Giménez Cantú como Agustín de Iturbide, por mencionar algunos. Está en VIX.

“Perfume de violetas”

Está clásica película de drama hecha en el 2001 también la puedes ver gratuitamente, cuenta con las actuaciones de Ximena Ayala, Nancy Gutiérrez, Arcelia Ramírez y María Rojo.

Narra la vida de dos adolescentes quienes tienen una fuerte amistad en la Ciudad de México, aunque a una de ellas sufre de abuso sexual. Disponible en Tubi

Las Vocales

Este mes se estrenó esta comedia dirigida por Silvia Tort y que cuenta con las actuaciones de Luis Orozco, Rubén Branco, Ana González Bello, César Rodríguez, Ruy Gaytán, Gabriela de la Garza, Thanya López.



Se trata de la historia de Claudia, una mamá que está a punto de descubrir que el educar un hijo no es cosa sencilla, mucho menos cuando tiene que enfrentarse a un grupo de madres perfectas que dominan la prestigiosa escuela donde su hijo estudia gracias a una beca. ¿Dónde la veo? En ViX

Toda Madre

Seth Rogen y Barbra Streisand los harán pasar una tarde muy divertida, con esta historia donde interpretan a un hijo y su madre que emprenden un viaje por parte de Estados Unidos, con el fin de que él promueva su invento, un detergente amistoso con el medio ambiente, pero sobre todo buscará que su madre viva el duelo por la pérdida de su esposo y al mismo tiempo le dé una nueva oportunidad a la vida y ¿por qué no? Al amor. Disponible en Pluto TV

Star Trek

Este fin de semana se presta para realizar un largo maratón con alguna serie favorita y Star Treck es una de ellas. En esta serie se podrá seguir de principio a fin el viaje del Enterprise, cuya misión es la exploración de mundos desconocidos, el descubrimiento de nuevas vidas y nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. ¿Dónde la veo? En Pluto TV

