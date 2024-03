Películas extranjeras: claroscuros del hombre

Hollywood.— En una velada que se volvió homenaje entre los realizadores de las cinco contendientes a Largometraje internacional, se destacó la cercanía de las historias a temas como la soledad, lo cotidiano, la migración, la lucha por los sueños y la fuerza por sobrevivir del espíritu humano.

La sociedad de la nieve (España), Perfect days (Japón), Io capitano (Italia), The zone of interest (Reino Unido) y Das lehrerzimmer (Alemania) formaron parte de una plática celebrada la noche del viernes en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

“Tener el reflector del Oscar por unas semanas torna la vida de uno en foco de atención. Yo soy turco-germano y me di cuenta que en mi país, Alemania, mencionaban el nombres de la actriz Sandra Hüller, nominada a Anatomy of a fall pero no decían el mío porque, al parecer, ‘no les sonaba alemán’. Creo que debemos aprender a decir las cosas y repetirlas hasta que se haga algo común”, exigió Ilker Catak, director de Das lehrerzimmer (El salón de profesores).

La controversia siguió en el panel moderado por Rajendra Roy, de la Academia, cuando Catak expresó que The zone of interest , que aborda la vida de una familia nazi al lado de un campo de concentración, se benefició con el hecho de tener a un director no alemán.

“Es bueno que haya sido alguien extranjero como el británico Johnatan Glazer, porque los alemanes suelen justificar que el pueblo germano no sabía de los campos de concentración, incluso celebran el Día de la Liberación, como quitándose responsabilidad. Glazer creo que expone más ese crimen del país en la era de Hitler”.

Por su parte, el alemán Wim Wenders, responsable de Perfect days, habló sobre su cercanía con Japón desde joven y cómo una invitación a Tokio de parte de quienes instalaron los baños públicos de alta tecnología en sus parques, se transformó en esta cinta.

“Decidí tratarla como documental, siguiendo con cámara en mano las acciones de nuestro personaje de Hirayama (Koji Yakusho). Todo de manera sencilla, como la visión de nuestro protagonista”, dijo.

El director español J. A. Bayona explicó que su filme, basado en el accidente de avión del equipo de rugby uruguayo en los Andes en 1972, La sociedad de la nieve, fue inspirado en lam colectividad.

“Ser héroe no es salvarse a uno mismo. Uno de los jóvenes quería liderar haciendo lo correcto; así que sobrevivir en la montaña requería de otra manera de pensar y actuar”, compartió.

El actor Benjamin Segura, de La sociedad de la nieve, que también está nominada en la categoría de maquillaje y peluquería, agregó:

“Tenemos una sensación inexplicable: de alegría, de agradecimiento. Sentimos la historia detrás. Nos han llegado mensajes de muchas partes del mundo y toda palabra para dar gracias se siente chica. Es una cinta linda que hace bien al alma”, destacó a su paso frente a la estatuilla de la Academia.