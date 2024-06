Pelea de hermanas, Kim compara a Khloé Kardashian con el personaje de Brendan Fraser en "La Ballena"

Kim Kardashian se ha convertido en tema de conversación, una vez más, luego de que comparara a su hermana menor Khloé con Charlie, el personaje de Brendan Fraser en "La Ballena", pues sugiere que desde que nacieron los hijos de "Koko", la empresaria dejó de salir de casa y existe, prácticamente, en cautiverio.

Las diferencias entre Kim y Kourtney han quedado atrás en la nueva temporada de "The Kardashians", aunque las polémicas persisten, esta vez entre la fundadora de SKIMS y Khloé, que están pasado una etapa complicada en su relación como hermanas.

Así se evidenció en el episodio más reciente del reality show, cuando las hermanas tuvieron un encuentro tenso, debido a que Kim acusó a Khloé por tratar de humillarla, ya que expresó que su hermana cree que no es tan buena madre como ella lo es.

Lee también: Obsequian mini tesla a hijo de Kim Kardashian en su cumpleaños cinco

De acuerdo con la acusación de Kim, días antes, le había pedido a su madre, Kris Jenner, que llevara a sus hijos a la escuela. En ese momento, Khloé se encontraba en casa de la matriarca de la familia, por lo que ayudó a que los pequeños se preparan, preparándoles el desayuno y peinándolos.

Al notar que Chicago, la hija de Kim de 6 años, lucía despeinada, prefirió llamar a su hermana para pedirle permiso para arreglar su cabello, gesto que causó la ira de la empresaria, pues considera que era una insinuación de Khloé, que sugeriría que es una madre descuidada.

"El otro día, cuando me llamaste y me preguntaste si podías peinar a Chi, me llamaste no para preguntarme si podías peinarla, sino para decirme que el cabello de Chicago tenía gel y no estaba lavado", alegó.

Khloé se mostró sorprendida por la queja de su hermana, a quien trató de explicarle que el único motivo por el que la llamó fue para tener su autorización de cambiar el peinado de su sobrina, ya que a veces Kim se molesta de que sus hijos sigan las instrucciones de otras personas que no sean las suyas.

"No", negó Koko. "En realidad te llamé porque quería saberlo, si no te importa si lo peino sin preguntar, la próxima vez no te lo preguntaré y sólo la peinaré, pero sé que si lo hago, dirás: ´-¿Por qué tocaste su cabello?´".

"Sé que su cabello se veía asqueroso, gracias por recordarme que no tuve tiempo de peinarle el maldito cabello una noche antes de acostarme y lavárselo", continuó Kim, a pesar de que Khloé trata de calmar la discusión.

Lee también: Kim Kardashian revela sus hábitos poco convencionales

De hablar del cabello sin lavar de "Chi", la disputa tomó otro curso cuando Kim dijo que, desde que Khloé se convirtió en madre de True y Tatum, descuidó su vida social y su mundo se volcó en la crianza de sus bebés, situación que confesó que la irritaba.

"Necesitas vivir tu vida, "es como si simplemente necesitaras alejarte de tus hijos... una escapada pura, no cenar con ellos, hacer videollamadas, pasearlos y mostrarles una casa", instó.

Fue entonces que comparó la situación de Khloé con la que vivía Charlie, de la cinta "La Ballena", un hombre son obesidad mórbida que evita salir de casa, para no ser visto, además que por las dificultades que le produce trasladarse de un lado a otro.

"Es como ´La Ballena´, el tipo no sale de su casa porque, ya sabes...'", a lo Khloé contestó: "¿Soy Brendan Fraser?".

"Sólo digo... no sé por qué me vino eso a la mente".

"Oh, pensé que ibas a decir que parezco una ballena", agregó Koko.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc