La homosexualidad de #peewee @PeeWeeMusic no es relevante Doña Carmelita, es como cuando leo tuits donde dicen que usted es hombre.

La gente no vale más ni menos por sus preferencias sexuales, el muchacho es discreto y no le hace mal a nadie, no me decepcione. https://t.co/NjWddMfN7f

— Sin Miedo A Opinar (@opinar_sin) December 6, 2022