Pedro Prieto ofrece conferencia online gratis

Muy puntual el actor español Pedro Prieto ingreso a la reunión Zoom de entrada libre que se anunció días antes en las redes sociales de "Mejor Teatro", compañía en la que Prieto participa como parte del elenco de la obra "Toc Toc".

"El que tiene magia no necesita trucos", fue el título de la master class que duró una hora y media, de 18:00 a 19:30 horas en la que hizo reflexiones partiendo de sus propias vivencias.

"Cuando me fui a México, me fui con más o menos cinco mil pesos, en el avión casualmente conocí a un chico que es un abogado ecológico y platicamos sobre México, hicimos escala en París, yo iba con bolsas de plástico y fue gracias a ese chico que me ayudó a cargar las bolsas, a comunicarme, que pude llegar...cuando ayudamos a los demás nuestra vida cobra sentido”, dijo el actor.

La compañía esperaba recibir hasta 100 personas en la conexión. En su punto más alto llegó a 43 espectadores, a quienes el conductor del programa matutino "Hoy" dio consejos acerca de cómo encontrar una vocación, alcanzar metas e incluso afrontar el fracaso.

"Llevaba meses sin trabajar, pero no me quería regresar sin hacer algo grande; un amigo estaba buscando 'Cupidos' para el programa y me dijo, `voy a dar tu teléfono a quien lleva el talento en el programa 'Hoy', es una dinámica en la que van cinco chicos vestidos de cupido sin playera, me dijeron no hay paga, pero a mi se me prendió la bombilla porque dijeron `uno se va a quedar como conductor´".

También recordó que antes de entra al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), fue mesero, vendedor de flores, edecán y empleado en tiendas departamentales.

Finalmente pidió guardar la calma ante la incertidumbre que provoca el confinamiento y dio tips para evitar sentimientos como la ansiedad.

Además de esta conferencia, la iniciativa "Mejor Creactívate", pretende acercar al público a sus actores, como es el caso de Sandra Quiroz, Mario Alberto Monroy y Adrián Rubio, impartirán cursos y talleres de hasta seis días con un costo que va de los 590 hasta los 1800 pesos al menos hasta septiembre.

