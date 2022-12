“Pedro El Escamoso” responde sin filtro a las críticas por su apariencia

Miguel Varoni saltó a la fama con su personaje como “Pedro el escamoso”. El actor logró conquistar a un público con su despreocupada apariencia. Pese a que no era el típico galán de telenovelas, lo cierto es que su puesta en escena caló hondo en el corazón de toda una generación. Sin embargo, ya no queda nada de lo que conocimos de él de aquella época.

Lee también: Cinco razones por las que “Yo soy Betty, la fea” sigue cautivando

Es que el protagonista de “Pedro el escamoso” lleva un largo tiempo sometiéndose a un proceso de rejuvenecimiento. Desde sus redes sociales ha ido mostrando el paso a paso de su increíble transformación dejando a más de uno con la boca abierta. Es tal el cambio que hasta él mismo bromeó con que ya casi se parece a Maluma.



Las críticas para Miguel Varoni han sido tantas que hasta su propio cirujano plástico salió a defenderlo. “Que la gente pueda entender que el concepto de armonía no es solo cara, sino que es cara y cuerpo para lograr un resultado estéticamente aceptable”, sostuvo el especialista Alan González a quien podríamos señalar como el culpable de su sorpresiva nueva apariencia.

Lee también: Eduin Caz: ¿Quién fue su mejor amigo que falleció y el vocalista de Grupo Firme homenajeó con un tatuaje?

Qué dijo el protagonista de “Pedro el escamoso” ante las críticas

Lo cierto es que ni el cirujano logró salvar a Miguel Varoni. Es que hasta su esposa Catherine Siachoque sostuvo que ya no puede “con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta, y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone: ‘¡ay, me equivoqué!’, dice”.

“He quedado impresionada con este hombre, lo envejecido y delgado que está”, “El covid lo acabó”, “Está muy delgado y se ve mayor, parece de 80 años”, “Pero qué le pasó”, “A él le dio covid y esa enfermedad deja muchas secuelas, pero ya se está recuperando”, “Parece viejo, la enfermedad lo afectó mucho”, son tan solo algunos de los mensajes que Miguel Varoni recibe en sus redes sociales.



Pero y él ¿qué opina de las críticas?. De momento, los comentarios destructivos lo tienen muy relajado al actor de “Pedro el escamoso”. Incluso hasta hace bromeas con lo que lee y cada vez recurre a más filtros en sus fotos. “Me veo lindo”, sostuvo en una de sus historias de Instagram dejando en claro que sin importar lo que digan él se siente a gusto consigo mismo.