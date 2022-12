“Pedro El Escamoso”: la increíble transformación física de Miguel Varoni tras su paso por el quirófano

Miguel Varoni supo conquistarnos a todos con su personaje para “Pedro El Escamoso”. Sin embargo, poco queda de lo que conocimos de él. Desde hace un tiempo el actor viene sometiéndose a una serie de retoques para lograr tener “un aspecto más juvenil”. Su esposa, Catherine Siachoque ha demostrado su felicidad con la transformación que ha logrado.

Desde hace un tiempo, Miguel Varoni venía trabajando en un “cambio extremo”. Según su cirujano Alan González el actor estaba bastante “envejecido” luego de haber presentado una “importante pérdida de peso” que nada tuvo que ver con una dieta. La baja fue atribuida a una secuela luego de contraer coronavirus.



El médico que vio al protagonista de “Pedro El Escamoso” detalló que “su proceso de envejecimiento se aceleró muchísimo porque al perder el volumen facial, la estructura que le da cierto soporte a la cara no solo son los huesos y el músculo también es la grasa que está debajo de la piel, y al disminuir su volumen empieza también a ponerse muy flácida”.

La esposa de Miguel Varoni confesó que “antes, cuando [él] tenía sobrepeso, sus rodillas le dolían, los pies se le hinchaban, no estaba bien. Y ahora que es un hombre flaco, todo le funciona bien; pero no sólo eso, con las cirugías que se hizo quedó ¡súper joven! ¡Está divino! Y eso que supuestamente él y Alan González, su cirujano, tienen que hacer un par de cositas, de ‘ajustitos’, entonces no sé, voy a parecer su mamá”.



“Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone ‘¡ay, me equivoqué!’”, agregó la esposa de Miguel Varoni muy divertida pero orgullosa de la transformación física y las mejoras de salud que ha conseguido el actor.