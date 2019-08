Pedrito Sola siempre tío, nunca intío

Pedro Sola se dio tiempo de responder, en su cuenta de YouTube, algunas de las dudas que sus fans tienen sobre él, una de ellas relacionada con la paternidad. “En primer lugar a mí los niños no me gustan y dada mi condición y mi naturaleza, que ustedes saben cuál es, en esa época nunca se me ocurrió”, comentó el Tío Pedrito; incluso recordó que en algún momento le propusieron que usaran su esperma por medio de la inseminación artificial pero él se negó. “Yo no puedo vivir sabiendo que por ahí hay un niño que es mío. No, a mí no me hubiera gustado ser papá”.

Más Sexo, pudor y lágrimas

Al parecer la segunda parte de la película Sexo, pudor y lágrimas, que fuera un éxito a finales de los 90, es ya un hecho. Jorge Salinas reveló que el 27 de agosto se reunirá todo el elenco para hacer una primera lectura del guión y muy posiblemente en noviembre comiencen con el rodaje, pero aún espera que esto último se confirme.

Sergio Mayer Mori está madurando

Natália Subtil comentó que la relación con Sergio Mayer Mori, padre de su hija, ha mejorado y que él ha madurado un poco, aunque no lo ve cuando recoge a su hija, sí le manda fotos en la noche, para que esté atenta de lo que sucede. “Creo que entendió algunas cositas que yo venía hablando siempre con él y le va muy bien, es tiempo al tiempo, la comunicación aún es un poco difícil, pero yo intento relajar para no estar también presionando, pero siempre en la noche me manda un video, una foto o algo”, dijo Natália.