Paulina Rubio en la playa: estos son los mejores memes

“Mira Quién Baila” ya estrenó su décima temporada por Univisión. El reality show de danza inició con la presencia de Paulina Rubio como juez y la artista capitalina interpretó varios de sus éxitos como “Me Gusta, Me Gusta”, “Algo Tienes”, “Boys Will Be Boys” y “Yo No Soy Esa Mujer”. Pero no fue por esta nueva etapa que la empresaria fue tendencia en redes sociales.



Paulina Rubio en la playa pic.twitter.com/H4YkkTQ19b — Alfredo Castillo (@Alf_Castle) October 19, 2022

“La Chica Dorada” fue tendencia esta semana luego de ser captada en un momento incómodo en el mar. Disfrutando el día para relajarse y conectarse con la naturaleza, al parecer, la intérprete de “Ni una sola palabra” usó la playa como baño, a la vista de todos. Pero para limpiarse usó una piedra y no tardaron en aparecer los memes en las redes sociales.



El mame de Paulina Rubio está bien cagado. pic.twitter.com/vcMsIFj8YA —  Kurt De Metal  (@KurtDeMetal) October 19, 2022

La artista se encuentra en España, disfrutando sus ratos libres en los días más cálidos del otoño europeo. Y si bien la cantante de pop lució radiante para la ocasión, con su melena dorada y un sombrero, las imágenes que se viralizaron la muestran en una situación incómoda y hasta graciosa para los internautas que nada dejan escapar para dejar correr su ingenio con memes.



Las otras piedras viendo como se limpia la Paulina rubio pic.twitter.com/5mefOuUeKw — brendhell (@brend_neko) October 18, 2022

La privacidad de Paulina Rubio se vio afectada por estas imágenes de su momento íntimo y fue el programa “Fiesta”, conducido por Emma García, que reveló las fotografías que les habían llegado. En el material difundido, “La Chica Dorada” se ve sentada media sentada a la orilla del agua, luciendo un vestido negro y un sombrero claro.



En exclusiva filtran fotos de Paulina Rubio pic.twitter.com/XUkQaXVIIf — Homero Thompson del Lago del Terror (@hbermejo_9) October 18, 2022

Las imágenes son elocuentes porque la posición es igual a la habitual para ir al baño. El momento captado muestra a Paulina sosteniendo unas piedras que había en el sitio, con las cuáles los internautas suponen que se limpió la artista. Por el momento, la cantante no ha dado declaraciones al respecto, pero los usuarios de redes sociales hicieron memes del episodio.