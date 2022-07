Paulina Rubio dedica emotivo mensaje a su fallecida madre, Susana Dosamantes

Tras el fallecimiento de su madre, la actriz Susana Dosamantes, Paulina Rubio abrió su corazón y compartió con sus seguidores cómo se encuentra en este momento tan difícil.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante se dijo destrozada por la noticia, pero también segura de que su mamá se encuentra en un lugar mejor.

Paulina escribió, "Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia", junto a una fotografía de Dosamantes.

Asimismo agradeció al personal médico que la atendió, "Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna.Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel. Agradecemos infinitamente su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Pedimos privacidad para su familia y amigos."

La publicación ya cuenta con comentarios de otros artistas que están dando el pésame a Rubio. La cantante siempre fue muy cercana a su madre, pues aunque Dosamantes saltó a la fama desde muy joven siempre velo por sus hijos, Paulina y Enrique.

En la cuenta de instagram de la actriz se puede observar el amor que sentía por ambos así como por sus nietos.

En entrevista con Yordi Rosado, Paulina compartió la admiración que sentía por su madre y cómo esto le ayudó a que ella se convirtiera en una gran artistas, "“Desde que me di cuenta de que ella salía en la televisión la admiraba muchísimo [...]Quería ir con ella, quería vestirme como ella [...] Siempre fui fan de mi madre”, expresó.

Además compartio que una de sus anecdotas favoritas, de su ahora fallecida madre, fue cuando ella tuvo un accidente en la escuela y Dosamantes llegó personificada Aimé, el papel que interpretó en la novela "Corazón Salvaje", "me encantó que mi mamá llegara así, por mí y me llevara al hospital. Eso me hace sentir como que la amo más".

