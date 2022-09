Paul Stanley revela las últimas palabras que su padre le dijo

Paul Stanley recordó la última comida que tuvo con su padre, el conductor Paco Stanley, antes de que él falleciera en 1999 y cuáles fueron las últimas palabras que le dedicó.

Fue una semana antes del mediático accidente cuando Paul se reunió con su padre en un restaurante de la Ciudad de México, como lo hacían con frecuencia y en presencia de su mamá le habló acerca de su legado y la importancia que ambos tenían en su vida.

Paco Stanley, quien fue un famoso conductor de televisión murió cuando Paul tenía apenas 13 años. Tuvo cuatro hijos siendo Paul el menor y a quien tuvo fuera del matrimonio, por lo que por mucho tiempo ocultó la existencia de su hijo pequeño.

“Me dijo ‘si tu mamá me hubiera hecho mucho relajo yo no hubiera querido saber de ustedes, parro tu mamá siempre fue muy valiente y me dijo: yo contigo o sin ti voy a sacar a mi hijo adelante’”, recordó Paul Stanley durante su entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado.

“‘Tienes una gran madre y el día que yo me vaya quiero que la cuides porque las mujeres te cambian y el día que yo me vaya te voy a dejar algo, quiero que lo multipliques porque tienes una gran madre y esta lágrima es para ti’ y me puso una lagrima en el cachete”, agregó el actor.

Hoy Paul además de la actuación también de dedica como su padre a la presentación y además de hablar sobre su carrera y cómo muchas veces el misterioso asesinato de su padre influyó para que él no consiguiera trabajo, también contó cómo la ausencia de su padre influyó de manera negativa en su personalidad.

Soledad, ansiedad y bulimia, fueron algunos de los problemas que enfrentó durante la infancia y adolescencia.

“Me acuerdo que escuchaba los poemas de mi papá y me sentía muy triste, viví una soledad muy fea”, dijo.

“Me hice bulímico. Me hacían estudios y yo sabía lo que tenía porque yo iba y vomitaba todo”, confesó.

Además aceptó que a la fecha sigue lidiando con la ansiedad que le generó el trauma de perder de manera abrupta a su padre y cómo se mantiene en tratamiento para controlar sus pensamientos.

“Me preocupan los míos, mi familia, mi futuro, que no les pase nada, eso me puede cabrón”, afirmó.

También habló sobre una carta que escribió a su padre semanas antes de su fallecimiento dónde le confesaba su sentir, pero no llegó a entregársela.

“Me dolía mucho su ausencia, a veces no poder decir que él era mi papá y me acuerdo que al final decía ‘Un día te vas a dar cuenta que cometiste un error y ya va a ser demasiado tarde’ y esa carta la hice como una semana y media antes de que muriera”.



La noticia del deceso de la dio la secretaria de su padre y fue hasta el funeral que conoció a sus medios hermanos, con quienes mantuvo una disputa por años por la herencia que le correspondía. Ahora asegura que son todos buenos amigos, aunque el mayor de los cuatro también falleció.

“La cripta que estrenó mi papá fue porque cerca están mis abuelos maternos y paternos entonces mi mamá cómo 7 meses antes le dice ‘oye Paco ¿quieres pasar a tus papás?, hay una cripta cerca de donde están mis papás y mi papá se apalabró con el señor, compró esa cripta porque quería pasar a sus papás y 7 meses antes fue mi jefe el que la estrenó”.

No perdona a Mario Bezares y Paola Durante

Uno de los principales sospechosos tras la muerte de su padre fue el conductor Mario Bezares, quien estaba comiendo con Paco el mismo día del asesinato, así como su compañera Paola Durante. Ambos estuvieron presos y salieron por falta de pruebas, sin embargo el caso no terminó de resolverse y Paul asegura que aún vive con la incertidumbre por saber la verdad.

“Pasa el tiempo y esa incertidumbre te afecta aunque aprendes a perdonar te afecta porque siempre estás con esa pregunta hay veces que si lo sigo pensando y me duele y me da mucha impotencia porque me quitaron a mi papá”, expresó.

También aseguró que durante el funeral de su papá Bezares le dio un teléfono para que lo llamara pero poco después, cuando intentó comunicarse se dio cuenta de que no era su verdadero número.

“De niño buscas anclarte a lo más cercano que estaba a tu papá”, aceptó. Además de repetir que la broma que Bezares hizo recientemente junto a su familia aludiendo a la muerte de Paco Stanley le molestó demasiado y prefiere no hablar con él en el futuro.

“Puede hacerlo cualquier persona menos él (Mario), que estuvo en ese punto donde él era uno de los primeros que decían que había sido parte de la situación de mi papá”.

“Me gustaría que se hiciera justicia, eso lo pienso todos los días, pero también por salud mental de mi familia y mía ha sido un proceso bien difícil, la catarsis es fuerte por más que lo tomé uno muy suave y con broma”, reflexionó.

