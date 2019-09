Paul Stanley prefiere ser chistoso que galán de tv

[email protected]

Paul Stanley se ha convertido en los últimos cinco años en uno de los rostros recurrentes de Las Estrellas y aunque él no sabe cuál es la razón por la que lo llaman los productores, asegura que son oportunidades que no dejará pasar.

“Me siento un tipo con suerte por que, como verás, no soy como el prototipo de galán de televisión y aún así afortunadamente he hilado trabajo con trabajo, quizá a las señoras les parezco chistoso, pero me siento afortunado porque en esta carrera a veces simplemente el trabajo escasea así que yo voy a todo lo que me inviten”, dice Stanley.

Paul será el conductor del programa semanal de Televisa Más mascotas que humanos, que estrena el 23 de septiembre por Unicable, y el cual estará dirigido a los amantes de los animales, situación con la que el conductor siente empatía.

“Yo tengo dos perritos, son mis perrhijos, creo que muchos chavos de mi edad necesitan programas como estos porque hoy muchos jóvenes están decidiendo no tener hijos o aplazar ese momento y creo que hay pocos programas en tv que hablan de mascotas”.

Para el hijo de Paco Stanley, sus mascotas no sólo representan seres vivos que ama y protege, son un “ensayo” para saber qué tan buen padre será y aunque no está buscando tener bebés, sabe que en el momento que lleguen, estará preparado.

“Mis perros me han enseñado sobre responsabilidad y compromiso, el día que mi novia y yo decidamos tener hijos sabemos que lo haremos bien ya que hemos practicado con nuestras mascotas”.