Paul Mescal denunció que una fan lo manoseó

Paul Mescal es sin dudas uno de los hombres del momento. El joven irlandés recientemente recibió su primera nominación a los Premios Oscar como Mejor Actor y eso le ha dado una visibilidad importante a nivel mundial.

El protagonista de “Aftersun” y “Normal People” recientemente vivió un momento muy incómodo en Londres.

¿Qué le sucedió a Paul Mescal?

El actor irlandés se ha mostrado en varias ocasiones muy amigable y simpático con sus fanáticas, pero Mescal recientemente confirmó que una joven le agarró del trasero mientras se hacían una foto juntos, provocando un momento muy incómodo.

"Mientras posábamos, me puso la mano en el trasero”, reveló Mescal. Incluso el actor pensó que pudo ser un error, pero cuando decidió alejarse un poco de la joven, la misma lo seguía agarrando.



Foto: Paul Mescal. Fuente: Instagram @paulmescalpics

"Recuerdo que me tensé y sentí una especie de furia. Me giré hacia ella y le dije '¿Qué haces? Quítame la mano del culo’”, continuó relatando Paul Mescal. "Es incómodo para todas las personas presentes. Pero no estuvo bien. Fue tan grosero y asqueroso", dijo el actor.

Sin dudas la vida de Paul Mescal ha cambiado de un día para otro. Si bien gozaba de cierta fama en su Irlanda natal, la nominación a los Premios Oscar le ha traído más fama de la que imaginaba. Incluso el actor ha reflexionado en varias oportunidades sobre los pro y los contra de ser “famoso”.



Foto: Paul Mescal. Fuente: Instagram @paulmescalpics

"El 97% es muy agradable, pero luego el 3% es alguien agarrándote el culo", dijo Mescal.

¿Cuál será el próximo proyecto de Paul Mescal?

Mescal fue seleccionado para protagonizar la secuela del clásico de Hollywood “Gladiador”, película que en su momento protagonizó Russell Crowe. La cinta estará dirigida nuevamente por Ridley Scott. Además Paul Mescal protagonizará “The History Of Soud”, un drama romántico gay ambientado en la Primera Guerra Mundial, donde compartirá pantalla con Josh O’Connor (el príncipe Carlos en “The Crown”).