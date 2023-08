Paul McCartney en México: Preventa, precios, fechas y todo lo que necesitas saber sobre el regreso del exBeatle

La emoción se contagia entre los aficionados al pop/rock en México, ya que una de las leyendas más destacadas de la industria musical está a punto de regresar al país. Nos referimos al icónico Paul McCartney, exBeatle que promete agitar la metrópoli con su gira GOT BACK. A partir de hoy, 29 de agosto, arrancó la preventa de boletos para este concierto tan esperado, y aquí te traemos todos los detalles: desde las fecha clave hasta los precios de las entradas.

Después de comenzar su carrera en una de las bandas más famosas del mundo, Paul decidió seguir en solitario. Su última visita a México ocurrió hace 6 años, cuando deleitó a sus fans con un emocionante concierto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y también participó en un evento especial en el Zócalo capitalino.

¿Cuándo viene Paul McCartney a México?

En esta ocasión, McCartney ha elegido presentarse en la Ciudad de México, ofreciendo una única fecha que ha dejado a sus seguidores ansiosos por más.

Aunque aún no se ha revelado si añadirá más presentaciones en diferentes estados, lo que sí sabemos es que el 14 de noviembre será el día en el que el intérprete de "Let It Be" hará vibrar a sus admiradores con su música rockera en el Foro Sol.

¿Cuándo son las preventas para el concierto de Paul McCartney?

A través de las plataformas de redes sociales, Ocesa ha comunicado que la adquisición de los boletos se llevará a cabo exclusivamente a través de Ticketmaster. No obstante, aquellos seguidores que se registraron en la página oficial de Paul McCartney con anterioridad a la revelación del concierto fueron gratamente sorprendidos con un correo electrónico. En dicho mensaje, se les proporcionó una contraseña junto a instrucciones detalladas para acceder a una preventa exclusiva, la cual tuvo lugar este 29 de agosto a las 9:00 horas.

En paralelo, se ha anunciado que la siguiente fase de preventa se realizará el viernes 1 de septiembre, abriendo desde las 14:00 hasta las 23:30. Para esta etapa, los tarjetahabientes Citibanamex que posean tarjetas de crédito clásicas u oro podrán participar y beneficiarse de esta oportunidad.

En cuanto a la venta general, quedará habilitada el sábado 2 de septiembre a partir de las 14:00.

Como precaución, es fundamental tener en cuenta que debido a la alta demanda, se aconseja conectarse con antelación, ya que es común que la fila virtual se inicie 30 minutos antes del inicio de la venta en ciertos eventos.

¿Cuáles son los precios para ver a Paul McCartney en el Foro Sol?

A continuación te proporcionamos una visión detallada de las opciones de precios y accesos para el concierto de Paul en el Foro Sol.

Naranja C: 680 pesos

Verde C: 980 pesos

Naranja B: 1,580 pesos

Verde B: 1,980 pesos

Naranja A: 2,480 pesos

Verde A: 3,080 pesos

General B: 1,180 pesos

Azul: 3,880 pesos

Morado: 4,480 pesos

Rosa: 5,080 pesos

Oro: 5,580 pesos

Platino: 6,580 pesos

Diamante: 12,080 pesos

Cabe mencionar que dichos costos no incluyen los cargos por servicio.

