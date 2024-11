A un año de su última visita, Paul McCartney regresa a la Ciudad de México para regalarle a su público tres noches de música que unirán a distintas generaciones enteras bajo el mismo techo.

Con más de seis décadas de trayectoria, el legado de McCartney (desde su trabajo con The Beatles, hasta su exitosa carrera como solista) ha traspasado el tiempo, y es que su música no sólo sigue estando vigente; sino que ha logrado conquistar a los más jóvenes, quienes no sólo siguen escuchando su música, sino que asisten a sus presentaciones y lo siguen en sus redes sociales.

Estos mismos fanáticos son los que se reunirán, desde esta noche y hasta el próximo domingo, para homenajear al músico y corear cada uno de sus éxitos.

¿Cuándo y dónde se presentará Paul McCartney?

La carrera de presentaciones iniciará esta noche, 12 de noviembre, en el Estadio GNP, para continuar el día de mañana en el mismo escenario y, posteriormente, cerrar con broche de oro en uno de los festivales más importantes de México. El Corona Capital, este próximo 17 de noviembre.

El show está programado para iniciar en punto de las 20:00 horas, por lo que se recomienda llegar con tiempo.

¿Cómo llegar al estadio GNP?

El Estadio GNP es accesible de varias maneras, pero la forma más práctica de llegar es usando el transporte público, especialmente el metro de la Ciudad de México. Puedes tomar la Línea 9 (café) y bajar en la estación Ciudad Deportiva, o bien Velódromo ambas cercanas a distintas puertas del recinto.

Si decides llegar en auto, el Estadio GNP cuenta con estacionamientos en las puertas 7, 8, 9 y 15, y también se habilitará el estacionamiento del Palacio de los Deportes. Es recomendable llegar temprano, ya que los espacios son limitados.

Posible setlist de Paul McCartney en CDMX

Aunque McCartney suele hacer algunos cambios en su setlist, aquí hay una lista de canciones que probablemente tocará, basada en presentaciones recientes:

A Hard Day’s Night

Can't Buy Me Love

Let Me Roll It

Got to Get You Into My Life

My Valentine

Maybe I'm Amazed

I've Just Seen a Face

In Spite of All the Danger

Love Me Do

Blackbird

Here Today

Lady Madonna

Fuh You

Being for the Benefit of Mr. Kite!

Something

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Band on the Run

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude

Yesterday

Helter Skelter

Golden Slumbers/Carry That Weight/The End

¿Qué ingresar y qué está prohibido?

Sí ingresan:

Bolsas pequeñas

Lentes

Tapones para oídos

Toallas sanitarias cerradas

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser

Celulares

Baterías externas para celular

Cangureras

Maquillaje cerrado

En cambio, no podrán entrar:

Mochilas grandes

Pancartas

Cámaras profesionales

Vapes o cigarros

Alimentos y bebidas

Paraguas

