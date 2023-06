Cuando se acerca en aniversario luctuoso de Paco Stanley, Paul, su hijo, se pone melancólico, así lo reveló su novia Joely, quien al parecer maneja sus redes sociales ahora que el conductor de "Hoy" ingresó a "La casa de los famosos México"; habría sido el propio Paul quien dejó escrito un emotivo mensaje en el que recuerda a su papá, quien fue asesinado hace 24 años afuera de un conocido restaurante de la Ciudad de México, tras la transmisión de su programa "Una tras otra".

Paul, quien por cierto ha dado de qué hablar porque en "La casa de los famosos" tiene que dormir con oxígeno, porque si no siente que no puede respirar, externó su desacuerdo con el la serie "El Show. Crónica de un asesinato", docuserie relacionada a la muerte de su papá y que se estrenó ayer.

El agradecimiento de Paul Stanley a su padre

En el Instagram de Paul Stanley hay un video en el que su papá Paco Stanley, muy a su estilo, habla de lo que significan para él sus hijos: “Mis hijos que son bellísimos y los adoro con todo mi corazón”, expresa; el conductor de "Hoy" recordó el aniversario luctuoso de su padre con un emotivo mensaje en el que lamenta que hoy la vida de su padre sea morbo en lugar de un homenaje.

"Es tanto tiempo sin estar sin ti y sin mi hermano (me hubiera gustado conocerte más), que uno se acostumbra pero no se olvida ¡Gracias! Por no salir de mi mente y corazón, porque en cada propósito están en mí. No habrá nada que me haga cambiar mi amor por ti padre, y lamento mucho que hoy tu vida sea morbo y no un homenaje, pero ¡En fin! Con que tu familia y los que te aman recuerden quién eras ¡Eres eterno! Los amo, siempre en mí, Paul".