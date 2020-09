Paty Muñoz responde a las acusaciones de Ninel Conde

Las declaraciones de Ninel Conde acerca de que José Manuel Figueroa le fue infiel con Paty Muñoz hicieron eco en la cantante.

En una entrevista con el programa Sale el Sol, la también actriz respondió al "Bombón Asesino" y le recordó todos los problemas por los que ha pasado últimamente.

"Yo siempre he pensado que no existe una mujer que te pueda quitar a un hombre, eso es mentira, cuando un hombre te es infiel es porque ya no quiere estar contigo, no nos hagamos. Y yo no tengo necesidad de quitarle nada a nadie. Soy una mujer decente, honesta, no soy perfecta, pero al menos no soy roba maridos ni nunca he salido con casados, entonces, hay que ver el historial también de la señora, las regadas que ha dado por la vida y el pobre niño ahí abandonado".

La artista de 52 años reconoció que el hijo mayor de Joan Sebastian siempre la ha tratado bien y que no está de acuerdo con los comentarios negativos al respecto de él.

"Al día de hoy nos seguimos viendo, cuando se puede nos vemos y hay mucho cariño. No hay un motivo para que él diga 'canija vieja' , y ni yo de él tampoco porque me ha tratado súper bien".

A diferencia de otras artistas, Paty Muñoz señaló que no tiene problema con su edad y que su físico se debe a la disciplina y no a las operaciones.

"Se le van las cabras (a Ninel Conde), lo que se ve no se juzga. Yo tengo la edad que tengo y si digo que tengo 30 no me van a creer...A mí mi edad no me afecta en lo absoluto. Los que quieren hacer evidente mi edad, lo único que hacen es quemarse conmigo y que yo los vea chiquitos. La disciplina y la constancia dan resultados, hay que hacer ejercicio y comer bien, no todo es ponerse globos.

Finalmente, la conductora le aconsejó a la protagonista de "Rebelde" que mejor se preocupe por su familia.

"Hay que cuidar a la familia, principalmente. ¿Ya que te puedo decir? Si no te importa tu familia, tus propios hijos, ¿quién te va a importar en la vida? Nadie".

