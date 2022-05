Pate Davinson responde al rumor creado por Kanye West sobre su supuesto SIDA

El comediante estadounidense Pate Davinson desmintió a través de su programa de comedia "Netflix Is A Joke: The Festival at the Hollywood Bowl” el pasado jueves, el rumor creado por el rapero Kanye West acerca de su supuesto SIDA.

En el show, además de desmentir los rumores generados por el rapero, Pate se burló de él: "Debe ser raro ser humillado y no poder hacer nada al respecto".

Kanye parece haber esparcido el rumor a principios de año debido a la relación que actualmente sostienen Pate Davinson y Kim Kardashian. Como lo dio a conocer en el mes de enero a través de Twitter, el youtuber Dj Akademiks.

"Kanye le está diciendo a todos que Pate tiene SIDA", aseguró el influencer.

Según el portal "TMZ", fuentes cercanas a Pate Davinson calificaron de ser una tontería e inmadurez por parte del rapero estadounidense, realizar declaraciones sin fundamento, y total inmadurez.

Actualmente, Kim Kardashian parece haber dado vuelta a la página y se encuentra cómodamente en su relación con Pate Davinson, lo que ha ocasionado múltiples señalamientos y agresiones por parte de Kanye como en su canción "Eazy" donde expresó "Dios me salvó del accidente solo para poder patearle el culo a Pate Davinson".

melc