Pasión de Gavilanes: Danna García enamora con un mini vestido de flecos ideal para lucir elegante en los días de calor

“Pasión de Gavilanes” es una de las telenovelas más exitosas de Latinoamérica. La historia de los hermanos Reyes y de las hermanas Elizondo se volvió una de las favoritas de muchas personas, e incluso recientemente se confirmó que la misma tendrá una tercera temporada.

Una de las protagonistas de “Pasión de Gavilanes” es Danna García, quien interpreta al personaje de Norma Elizondo, uno de los personajes principales. Recientemente Danna decidió sorprender a todos sus seguidores de Instagram con un video donde se la ve bailando en la calle.

El posteo de la actriz colombiana cuenta con más de 34 mil likes, e incluso muchos le aseguran que luce fantástica. Al ritmo de Abrahan Mateo, Danna García luce un vestido plateado lleno de flecos, el cual combinó con unas tenis.

“Así, no má. Reír y bailar, meditar , sentir, gozar .. Que placer es estar con nosotros mismos!! Desde que descubrí que soy feliz estando conmigo, me liberé de tantas cosas…Se feliz, déjate sorprender, siéntete libre, de la manera que tú quieras. Pero FELIZ. PD: SI, soy de las que pongo mi música y canto, y bailo solo para mi”, escribió Danna García en su cuenta de Instagram.

¿Por qué Danna García no ha pasado por el altar?

“No lo necesitamos. Somos una pareja muy sólida”, fueron las palabras textuales de García. Quien incluso habló sobre qué fue lo que más le enamoró de González.

“Su sencillez, su mente abierta, su amor por la cultura. No me juzgaba por mi trabajo, lo entendía. Por eso siempre me ha apoyado. Es un español de mundo, que cree en las expresiones del arte”, confesó la protagonista de “Pasión de Gavilanes”.

Danna García. Fuente: Instagram @dannagarciao

¿Vuelve “Pasión de Gavilanes”?

Como se menciona anteriormente, fue el compañero de García en la telenovela, Mario Cimarro quien confirmó en una reciente entrevista que habrá una tercera temporada de la exitosa telenovela. Sin embargo, Cimarro no dio más detalles acerca de la trama de la misma.