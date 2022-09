Park Eun Bin confesó el origen del popular saludo de “Extraordinary Attorney Woo”

Park Eun Bin es una actriz surcoreana, mejor conocida por su papel protagónico en “Hot stove league”, “Do you like Brahms?” y “Extraordinary Attorney woo”. Hace unos días, la actriz de 30 años recordó su paso por esta ultima serie nombrada en una entrevista con MBN. A continuación, te contamos todos los detalles sobre ello.

Cabe mencionar que el mes pasado el exitoso drama de ENA “Extraordinary Attorney Woo” llegó a su fin y fanáticos pudieron saber cómo fue la vida de una gran abogada con síndrome de Asperger que se une a una importante firma de abogados. Si bien, fueron apenas solo cuatro capítulos, la audiencia quedó fascinada con esta historia y eso se vio reflejada en las redes sociales.



Park Eun Bin. Fuente: Instagram Fanpage @parkeunbin_universe

Cuando a Park Eun Bin le consultaron sobre la rápida popularidad que ganó la historia ni ella misma entendía los números de audiencia y expresó lo siguiente: “Yo tampoco sé cuáles fueron los factores de popularidad. Pero mis pensamientos como actriz son que el personaje de Woo Young Woo llamó la atención y se convirtió en una persona que la gente quería apoyar” indicó desde un principio.

Su relato siguió: “Con la trama progresando, a través de la perspectiva de Woo Young Woo, quien tiene una característica distintiva como alguien con Asperger, creo que los espectadores vieron la perspectiva y el enfoque del mundo de Woo Young Woo como un ejemplo”. Pese a ello, lo otro que confesó Bin fue que el episodio que le gustó más fue el 3, fue la historia del narval.



Park Eun Bin. Fuente: Instagram Fanpage @parkeunbin_universe

¿Cómo se originó el saludo entre Woo Young Woo y su mejor amiga en “Extraordinary Attorney Woo?”

A pesar de que la tendencia más famosa fue el saludo popular que surgió entre Woo Young Woo y su mejor amiga, Park Eun Bin reveló: “El saludo fue de Dong Geu Ra, creo que Hyun Young estaba pensando por sí misma cómo saludarnos de manera que desarrollé el saludo escrito en el guion. Cuando Hyun Young creó un ajuste de saludo para convertirse en tendencia, tuve el deseo de darle vida a ‘Dong to the Geu to the Rami’ de una manera encantadora”.