Para Samo no hay barreras de género

“Lo que dices a través de las letras te define como ser humano”, afirma Samo al reflexionar acerca de su música; para el ex integrante del grupo Camila, las barreras de género nunca han existido pero usar su voz como canal de comunicación es algo que se toma muy en serio.

“Soy un ser humano que se divierte, que baila, que sonríe pero que también tiene otra parte que le gusta compartir cosas buenas y positivas, así como le canto al desamor, también al amor, le canto a muchas cosas y me gusta cuidar lo que digo a través de las canciones, pero al final en la música no tengo límites, sea mariachi, cumbia, reggaetón, urbano, salsa, tropical, lo que me gusta es disfrutar de la música”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Esa premisa es la que siguió al decidir interpretar “Todo va a estar bien”, el nuevo sencillo que hace a dúo con el estadounidense Chris Syler, balada en la que da un mensaje de esperanza ante la adversidad.

“Nada de esto estaba todavía sucediendo, lo de la pandemia y el conflicto que vive actualmente el mundo y fue muy curioso que en un momento en el que las personas tienen más desesperanza y temor, la canción creo que es un himno directamente al corazón de aquello que tienen miedo, de verdad tenemos que dejarlo, tenemos que vivir en un encierro, sí, pero agradeciendo por las cosas buenas que también suceden a raíz de todo esto”.

En el video, que se estrena hoy, participó la influencer Danna Yireh, quien perdió la batalla contra el cáncer el pasado 5 de abril, Samo asegura que compartir con ella le dejó una lección de fortaleza.

“Todavía tuvimos la oportunidad de grabar de manera libre en Ciudad de México este videoclip y creo que ella es un ejemplo muy grande de voluntad, de compartir sonrisas, todo sucede por algo, todo tiene una razón y ella quedó como esa guerrera”, afirma.

Actualmente Samo se encuentra aislado y aunque muchos de sus proyectos están pausados, como el musical Jesucristo súper estrella, donde interpreta a Pedro; también ha encontrado la forma de continuar con su música, próximamente lanzará un dueto junto a la reggaetonera Ivy Queen y una versión del tema “De qué me sirve la vida” en cumbia, que realizó junto sus paisanos, los veracruzanos “Juniors Klan”.

Así mismo realiza conciertos desde casa en redes sociales y ha continuado otros planes que la pandemia le interrumpió.

“Iba a Paraguay a hacer el videoclip de una canción que se llama ‘No voy a morir de amor’, el cual se tuvo que cancelar y me tuve que regresar, nos quedamos con las manos llenas de planes y lo tuvimos que hacer desde el estudio en casa. Pronto lo vamos a lanzar también”, aseguró el cantautor.