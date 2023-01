Para Ishbel Bautista el cine está cambiando: "Ya no sólo somos la morena ratera”

Ishbel Bautista, actriz en la serie "Hernán" y el filme "Luciérnagas", tenía 16 años cuando comenzó su carrera actoral y experimentó discriminación por su color de piel.

“Ahora, reflexionando, veo que en mis inicios no cabía en mi cabeza, ni era el razonamiento, poder llegar (a actuar), porque no me veía representada (en cine y televisión) y decía que no era algo para mí. Decía igual sólo el teatro es para mi, porque ahí puedo salir de bruja y nadie dirá algo por mi piel”, dice.

Casi una década después, considera, las cosas han ido cambiando dentro de la industria, aunque falta mucho por mejorar. Movimientos como Poder Prieto, donde se encuentran Tenoch Huerta y Maya Zapata, han visibilizado más los defectos del clasismo y racismo.

“Eventualmente una se da cuenta que gracias a estos tiempos modernos hay mucha fe y esperanza con la diversidad de cuerpos y el color de piel; ya nos meten a varios personajes, ya no sólo somos la morena ratera”, comenta.

Precisamente uno de esos papeles lo desempeña en la serie de comedia "La flor más bella", siendo una de las amigas del protagónico de Esmeralda Soto (Las Bravas), ahora en Netflix.

La producción escrita por la comediante Michelle Rodríguez (Mirreyes vs Godinez), basándose en su propia vida, se define como una celebración al amor propio y estar orgulloso de quien se es tanto física, como mentalmente, utilizando los defectos a favor de uno.

“Mi personaje es alguien normal, a quien le gusta jugar, algo que antes quizá no habría pasado”, expresa.

Ishbel ahora espera el estreno del drama cinematográfico "Día de muertos", en que comparte roles con Gabriela Montiel, bajo la dirección de Jesús Medina. La cinta se rodó en 2021 y ya comenzó su corrida festivalera.

“Todo sucede en Xochimilco y habla sobre el duelo de una chica que atraviesa después de un temblor y tras la pérdida de seres queridos; empieza un viaje de recuperación en compañía de su prima, que soy yo”, detalla.

melc