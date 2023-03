Para Alberto Guerra sus hijos son prioridad

Para Alberto Guerra la familia es primordial. El actor de 40 años de edad ha cambiado su perspectiva de la vida desde que es padre de tres hijos: Penélope de 20 años, Luka de tres, y Lúa de seis, estos dos últimos a quienes tuvo con la actriz Zuria Vega.

En su profesión ha hecho ciertos cambios que responden a las necesidades de sus hijos con el objetivo de ser un padre presente, por ejemplo, no da fotografías a sus fans cuando se encuentra acompañado de uno de ellos.

“No se enojen cuando me encuentren en la calle y si voy con mis hijos no doy fotos. No me detengo a eso porque es tiempo que les quito a ellos y ya les quito suficiente con 16 o 17 horas de llamado de trabajo en el día”, dijo Guerra previo a la presentación de la nueva serie que protagoniza su esposa, Las pelotaris 1926.

Alberto ha aprendido con los años, y en medio de una familia de actores como Zuria, su cuñada Marimar y su suegro Gonzalo Vega, que es necesario dividir su vida personal de la pública.

“Sí, parte de mi trabajo dar fotos, saludar, pero no cuando voy con mis hijos porque es tiempo que le quito a ellos”, remarcó.

A propósito de la serie donde actúa Zuria, sobre unas jugadoras de pelota vasca en los años 20, aseguró que trata de educar a sus hijos lejos del machismo que permea a la sociedad y con la comunicación como valor principal.

“Ellos tienen algo que prácticamente nadie de mi generación, que es comunicación, hablar, no esperarse a que tu hijo tenga la madurez intelectual para mantener una conversación porque te vas a esperar 35 años y para entonces ya va a ser un hombre hecho y derecho”.