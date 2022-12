Papá de Britney Spears habla por primera vez de su papel como tutor de la cantante: “Sin esa tutela no sé si estaría viva”

Jamie Spears, el padre de Britney, ha hablado por primera vez desde que dejó de estar a cargo de la tutela de la cantante, asegurando que las decisiones que tomó a lo largo de 13 años fueron clave para que la cantante no sólo recobrará su carrera y se recuperara de la “ruina financiera”, sino que volviera a entablar una relación con sus hijos, Sean Preston y Jayden James.

Desde la perspectiva del padre de Britney Spears, la tutela (que mantuvo a la cantante en una clínica psiquiátrica cuando su padre se accidentó en 2019) fue lo mejor que pudo pasarle a la cantante, pues sugirió que de otra manera no sabría qué habría ocurrido con su hija, de acuerdo con una reciente entrevista que concedió a “Daily Mail”, en la que dijo no estar arrepentido de las decisiones que tomó a lo largo de todos estos años.

"No todos van a estar de acuerdo conmigo. Ha sido un momento increíble, pero amo a mi hija con todo mi corazón y mi alma, ¿dónde estaría Britney en este momento sin esa tutela? Yo no sé si ella estaría viva”, indicó.

Además, Spears consideró que de no haber estado de por medio la tutela, la “princesa del pop” nunca hubiera recobrado la relación maternal con sus hijos.

"Para protegerla a ella y también a los niños, la tutela fue una gran herramienta. Sin ella, no creo ella habría recuperado a los niños".

Por eso mismo, Jamie dijo estar poco preocupado por la impresión de las y los fans de la cantante tengan de él, al destacar que había hecho un buen trabajo durante los 13 años que duró la tutela.

"No me importa recibir esa paliza porque sé que no es verdad, y porque no quiero empezar otra cosa. Que mi hija termine hundiéndose más en el hoyo de lo que había estado (…) Solo mire cómo están las cosas ahora", declaró.

También expresó que Kevin Federline y él han sido quienes habían criado a los hijos de la cantante, motivo por el que le resultaba muy doloroso estar lejos de sus nietos, pues cabe mencionar que –en 2019- el exesposo de la cantante consiguió una orden de restricción contra Jamie, luego de violentar físicamente a Sean Preston.

Spears dijo que, en la actualidad, extraña mucho a sus dos nietos, pero que también ha estado en conversaciones con Federline, las cuales podrían desencadenar una eventual reconciliación con Sean Preston y Jayden James de 17 y 16 años, respectivamente.

Estas declaraciones coinciden con la postura de “Kev-Fed” que, hace unos meses, dijo en entrevista para ese mismo medio, que tanto Sean Preston como Jayden James habían demostrado interés en volverse a comunicar con su abuelo, por lo que el exbailarín no descartaría la posibilidad de un reencuentro, ya que lo único que deseaba como padre era el bienestar de sus hijos.

A partir de este panorama, Jamie tuvo que reconocer que la familia Spears sigue en un momento caótico, por lo que una reconciliación entre todas y todos los integrantes de la familia involucrados en el problema, no parece ser ahora una posibilidad factible.

"La familia es un desastre. Todo lo que podemos hacer es seguir orando", afirmó.

