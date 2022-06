Paul recuerda con frecuencia a su padre Paco Stanley en sus redes sociales, y hoy, que se cumplen 23 años años de su asesinato no podía ser la excepción.

El conductor de "Hoy" posteó una emotiva foto en la que en un lado aparece él como luce ahora, y su papá, ambos con saco y en blanco y negro.

"Hoy es 7 junio y son 23 años sin ti, encontré esta foto y no hay nada que me haga sentir más orgulloso que ser tu hijo y poder seguir tus pasos. Te amo y siempre te pienso", se lee.

Paul, que recientemente estuvo hospitalizado por salmonelosis, recibió comentarios cariñosos recordándole lo talentoso que era su padre.

"Hermano tu padre está muy orgulloso de ti al igual que todos los que te conocemos y sabemos la calidad de ser humano que eres Tq bro", le escribió el cantante Mané de la Parra. Mientras que Tania Rincón escribió: "Nene desde el cielo tu papá está muy orgulloso de lo talentoso que eres pero sobre todo del extraordinario corazón que tienes . Quis Quiris Quis".

Paul también ha enternecido a sus seguidores, como cuando compartió una instantánea de él, cuando era un niño, junto a su papá.

"Hoy hace 21 años te fuiste siempre es difícil recordar cómo fue y frustrante no saber por qué. Sólo debes saber que el tiempo hizo su trabajo y todo eso ya no me afecta como antes. Celebrado y admirando todo lo que eres y fuiste es mi mejor mantra y desde luego un honor dedicarme a lo que tú bien sabías hacer, alegrarle los corazones a la gente. No te olvidamos. Te amo papá", escribió en 2020.

En una ocasión, el conductor compartió un momento muy personal en el que sus padres aparecen juntos.

"Hoy hace 22 años se fue mi viejo y lo recuerdo amoroso, consentidor y talentoso, siempre admirado, como si fuera ayer. Siempre te piensa tu cachetón. Aquí con la mejor mamá del mundo la mía".

El asesinato de Paco, sin culpables

Paco Stanley fue asesinado el lunes 7 de junio de 1999, afuera del restaurante “El Charco de las Ranas”, poco después de haber realizado su programa “Una tras otra” de TV Azteca.

A las pocas semanas del asesinato, se incriminó como autores intelectuales del asesinato a dos de los colaboradores en el programa del actor, Mario Bezares y Paola Durante.

Fue el 2 de septiembre de 1999 son llevados a prisión cinco presuntos implicados, Mario Bezares, Paola Durante, Erasmo Pérez Garnica, alias “El Cholo”, José Luis Rosendo Martínez y Jorge García Escandón, todos procesados como principales sospechosos por el delito de homicidio.

El 25 de enero de 2001, todos fueron liberados al no encontrarse pruebas suficientes para confirmar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas.

