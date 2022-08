Paco de Miguel reacciona al desplante de Lolita Cortés en "La academia"

La noche de este sábado se vivió la primera parte de la gran final de “La academia” y aunque lo más importante de la noche fue el triunfo de Nelson y Cessia, quienes se llevaron un auto y 50 mil pesos respectivamente, lo que se llevó la noche fue el encontronazo entre Lolita Cortés y Paco de Miguel.

El creador de contenido estuvo como invitado para un segmento especial del programa en el que trató de hacer algunas bromas, pero su sentido del humor y su comedia no fue del agrado de la actriz, pues lejos de sonreír o al menos ponerle atención, decidió ignorarlo y mostró su descontento todo el tiempo de la actuación; incluso admitió que ni siquiera volteó a ver al comediante.

La reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, no sólo del público sino de los propios asistentes al concierto, como el tiktoker Pablo Chagra, quien aseguró que la actitud de Lolita fue grosera y hasta agresiva: “Se me hizo una peladez, no hay de otra”, dijo.



Esta fue la reacción de Lolita a los chistes de Paco. Foto: YouTube

El video de Chagra no sólo sirvió para avivar más la polémica, también para que Paco rompiera el silencio sobre lo que vivió en la gala. En lo comentarios uno de los usuarios explicó que los que se dedican a hacer contenido para redes sociales no deberían asistir a programas de televisión, pues no son valorados y reciben malos tratos, a lo que el comediante respondió: “Totalmente debut y despedida”.



Foto: TikTok

Mientras tanto, en sus redes sociales decidió tomar las cosas con más humor, incluso, compartió una fotografía del momento en el que Cortés prefiere mirar sus uñas que poner atención a su rutina, misma que se volvió viral; además protagonizó un sketch en el que acusaba a Lola con el director Alexander Acha: “Me hizo una mueca y me faltó al respeto, le pido de favor que arregle la situación o si ella tiene algún problema conmigo, o esto lo voy a escalar a le Secretaría de Educación Pública”, dijo.

Los seguidores de Paco le expresaron su apoyo y lo felicitaron por no haber respondido de la misma manera que la crítica, pero también hubo quienes aseguraron que su comedia es barato por lo que no culpan a Cortés de sus reacciones.

