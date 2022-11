Los malestares de salud frenaron a Pablo Milanés, quien canceló este mes sus últimos conciertos en España y en República Dominicana; en junio realizó la que sería su última visita a La Habana, luego de tres años de ausencia; fue un histórico adiós.

Unos 10 mil cubanos asistieron a la Ciudad Deportiva de esta capital, donde se llevó a cabo el emotivo concierto en el que Milanés reconoció que su público favorito era el cubano

"Siempre he dicho que es mi mejor público. El público de las giras que he hecho y que he podido comprobar en la atención y el respeto que me ha brindado, pero ustedes la verdad se pasaron", dijo ante miles de luces de celulares que se encendieron para recibirlo, en una noche en la que muchos cantaron y algunos lloraron presintiendo que esa sería la última vez.

Pablo Milanés abrazó con fuerza la revolución cubana en sus inicios para después tomar distancia y expresar críticas al gobierno de su país, eso sí, nunca rompió la relación que lo unió con su pueblo a través de su música.

De todos sus temas, "Yolanda" ha sido el más cantado por él a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria artística, a tal punto de que ha llegado a inscribirse a la cabeza de su repertorio como un himno.

Yolanda Benet, su segunda esposa y madre de sus tres primeras hijas -Lynn, Liam y Suylén- fue la musa inspiradora y según ella contó la primera vez que Milanés le cantó el tema "la paralizó".



Archivo EL UNIVERSAL.

Sus veces en el quirófano

A lo largo de su vida, Milanés entró 29 veces al quirófano, debido principalmente a una necrosis crónica en la cabeza del fémur, pero también por una hernia y por una insuficiencia renal, que lo llevó a someterse a un trasplante de riñón donado por su mujer en 2014.

Se suma a ello su padecimiento del mal de Dupuytrén, una enfermedad que le provocó el cierre progresivo de la mano y le impidió tocar la guitarra durante varios años.

En 2017 se trasladó a vivir a España para tratarse un tipo de cáncer que afectaba su respuesta inmunológica.

Pero el músico siempre se impuso ante las adversidades y persistía en su voluntad de seguir su labor. Compuso más de 400 canciones y publicó más de cuarenta álbumes, además de componer música para siete largometrajes y más de treinta documentales y series de televisión.

El creador de "Para vivir", "El breve espacio en que no estás" y "Amo esta isla" falleció ayer a los 79 años de edad, Milanés será homenajeado en una capilla ardiente abierta al público en la Casa América de Madrid, la ciudad donde murió.



"La capilla ardiente tendrá lugar, por deseo de su familia, en el salón Cervantes de la Casa de América este miércoles 23 de noviembre de 10H30 a 15H30 horas" (de 09H30 a 14H30 GMT), anunció esta institución cultural cuya sede se encuentra en el Palacio de Linares, en la céntrica plaza madrileña de la Cibeles.

En La Habana se oían sus canciones por las ventanas, y el Instituto Cubano de la Música convocó a artistas y ciudadanos a participar el martes por la tarde en un homenaje en el que se interpretarán sus canciones, en los jardines de la institución.

No ha trascendido cuál será el destino final de los restos del autor de "Yolanda", "De qué callada manera" o "El breve espacio en que no estás", que vivía en Madrid desde 2017.

*Con información de EFE y AFP.

rad