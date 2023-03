Pablo Chagra revela la verdad sobre su presunta detención junto a Ferka y otros influencers

Lo que parecía una detención se convirtió en una estrategia de promoción para el nuevo show de espectáculos de "La Saga", el programa conducido por Adela Micha.

Resulta que a través de las redes sociales del espacio informativo, ayer se reportó, que la actriz Ferka, Pablo Chagra, y los influencers Phabs y Deborah la Grande habían sido presuntamente arrestados, lo que alertó a algunos de sus seguidores.

Si bien en un primer momento se explicó que se desconocían los detalles del suceso, fue Chagra quien se pronunció al respecto.

Lee también: Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina se divorcian tras 11 años de matrimonio

Mediante un clip en TikTok titulado “Nos detuvieron”, el creador de ‘Chismilennial’ reveló que solo se trataba de un proyecto que los cuatro realizarán para el programa de la periodista: “Hace unas horas se compartió la noticia de que fui detenido junto a Ferka, Deborah y Phabs", comenzó. Después agradeció a quienes se preocuparon por ellos y expresó que "así se hacen los chismes".



Captura Vía TikTok Oficial de Pablo Chagra.

Tras ello, compartió que a partir del próximo lunes 13 de marzo a las 7 de la noche estarán en vivo en un programa de espectáculos. El influencer se disculpó por el susto que provocaron a sus seguidores y dijo: “una disculpa el susto pero es que estamos locos, estamos mal, estamos enfermitos, se nos ocurrió hacer la campaña… es un proyecto que no saben cómo nos emociona, lo estamos haciendo con muchísimo amor, nos moríamos de ganas de compartírselos".

Lee también: La foto de Cazzu que paralizó el corazón de Christian Nodal

Incluso en el clip se ven algunas de las fotografías del promocional del nuevo show nocturno.

A pesar de ello, los internautas hicieron comentarios en algunas de las redes sociales de los involucrados en los que expresaron su preocupación. “Hay mano qué sustote, se me fue el alma”, “Asustan”, “Yo igual me paniqué bien machín vi la nota y luego luego me vine para acá", fueron algunos mensajes.



Foto: vía Instagram @pablo.chagra