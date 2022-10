Lidia Ávila, integrante del grupo pop OV7, se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su vida recientemente, pues el pasado 6 de octubre dio a conocer a través de redes sociales que su querido hermano Óscar había fallecido, sin embargo, tras la triste pérdida decidió cumplir con sus compromisos profesionales y subirse al escenario del Coliseo Centenario, en Torreón.

Luego de que se viralizaran los emotivos momentos que vivió durante el concierto junto a su público y sus compañeros, Ávila regresó a la Ciudad de México para estar con su familia y explicó a las cámaras de “Ventaneando” por qué decidió seguir con el evento en lugar de tomarse unos días por el fuerte suceso.

“Me fui a San Luis el viernes a cantar, ayer en Torreón, la verdad no sabía si me iba poder subir al escenario, todos mis compañeros, el equipo de trabajo me dijeron ‘si quieres, lo que tú decidas está bien’, creo que él hubiera sido el primero en decirme ‘vas, súbete hermana’, disfrutaba muchísimo lo que yo hacía, si por él fuera hubiera estado conmigo en esta gira todos los días, y pues fue una manera de rendirle homenaje a todo lo que me dejó”, contó.

Si bien la artista no había dado explicaciones con respecto al motivo de la muerte, también reveló que fue un infarto fulminante lo que acabó con Óscar, por lo que su esposa y su hija, no pudieron hacer nada para salvarlo.

“Fue un fin de semana duro, la verdad, mi hermano falleció el miércoles por la noche, mi gordo consentido, mi compañero de toda la vida, fue algo inesperado”, agregó.

Lidia y Óscar no sólo eran compañeros eternos, sino que también su hermano se encargaba de ayudarle con su carrera artística, ya que era su personal manager y viajaban juntos a diversos destinos.

“Te imaginarás el sin fin de historias que teníamos juntos y también trabajó con OV7 en algún tiempo, fue parte del staff”, recordó.

En el caso de sus padres, expresó que ellos eran quienes convivían más tiempo con Óscar: “Va a ser duro pero tenemos un ejército familiar que vamos a estar al pie del cañón y apoyándolos”, concluyó.

