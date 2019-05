El actor Orlando Bloom, embajador de buena voluntad de Unicef, visitó esta semana en Mozambique a niños afectados por el paso de los ciclones Idai y Kenneth, según informó este jueves la agencia de Naciones Unidas para la Infancia.

Bloom viajó a la ciudad de Beira, una de las áreas más afectadas por Idai, que el pasado marzo acabó con la vida de más de 600 personas y destrozó unas 240 mil viviendas.

Según Unicef, más de un millón de niños siguen necesitando ayuda humanitaria urgente en Mozambique, que en abril sufrió también el paso del ciclón tropical Kenneth.

"Es notable ver a niños que han pasado por tanto recuperar un sentido de la normalidad en los lugares seguros preparados por Unicef, donde son libres de cantar, bailar, jugar y simplemente ser niños", señaló el actor británico en un comunicado.

Bloom visitó dos campamentos donde están refugiadas familias que perdieron sus casas, así como una escuela primaria en Beira, dañada por el ciclón y reparada por los propios estudiantes.

Unicef ha solicitado a los donantes 122 millones de dólares para financiar sus acciones humanitarias en Mozambique, Zimbabue y Malaui, los tres países afectados por el ciclón Idai.

Entre otras cosas, la agencia de la ONU está apoyando a la población con servicios sanitarios, alimentos, educación, agua y saneamiento.

En los primeros días tras el paso de Idai, Unicef y sus socios restauraron el suministro de agua para miles de personas en Beira y administraron un millón de dosis de la vacuna del cólera para evitar un gran brote en la zona.

Bloom, que saltó a la fama con la trilogía de "The Lord of the Rings", colabora con Unicef desde 2007 y desde 2009 es embajador de buena voluntad de la agencia.

En los últimos años ha viajado numerosos países junto a la organización, entre ellos Níger, Ucrania o Jordania, donde visitó a refugiados sirios.