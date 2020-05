Orishas muestra la otra cara de su país

“El único delito que tiene Orishas es amar al pueblo cubano”, dijo Yotuel Romero, integrante de la banda de Cuba, quien argumenta que han sufrido difamación de su gobierno por el contenido de las letras de sus canciones, por hablar de la realidad que se vive en el país.

Recordando su canción emblemática “Nací Orishas”, el líder de la banda comentó que desde que iniciaron su trayectoria artística tomaron como filosofía hablar de los problemas sociales que vive el pueblo cubano y los más necesitados, algo que no ha sido visto de buena manera por algunas personas que ostentan el poder.

“Nunca hemos representado nada que no sea el pueblo y a ese pueblo debemos de defenderlo y hablar lo que ellos no pueden decir, expresar sin miedo esos sentimientos que son los mismos que tenemos nosotros y aunque la dictadura quiera frenarnos, no lo va lograr porque el pueblo nos quiere y el único delito que tiene Orishas es amar al pueblo cubano”, dijo a EL UNIVERSAL.

“Por eso ellos sienten que Orishas es un peligro porque saben que decimos las verdades y no sólo nos escucha el pueblo cubano, nos escucha el mundo y a través de nuestras canciones la gente puede percibir lo que se vive en Cuba realmente, lo que pasa y sufre el país, no lo que te venden en las revistas de viaje, que te dicen que es un maravilloso lugar para el turismo, nosotros enseñamos el otro lado de la moneda”.

“La revolución ha sido un fracaso” indicó el músico, quien también piensa que gracias al Internet y a las redes sociales el mundo se puede dar una idea de lo que sucede en Cuba y ya es más complicado que se trate de ocultar la realidad social.

“Ahora puedes ver cómo vive un cubano hoy en día y podemos decir que la revolución no ha sido un beneficio, porque lo estamos viendo día a día en Cuba y eso es a lo que le temen, que el mundo entero lo sepa y cuando estás canciones salen y los apoyamos, te das cuenta que no es una demagogia”, explicó.

Esa realidad alcanzó al turismo, comentó Yotuel, después de que la pandemia causada por el Covid-19 hizo que se cancelaran vuelos.

“Estamos viendo mucho turismo que se ha quedado varado en Cuba, turistas mexicanos que piden a gritos que los saquen de Cuba, porque están viendo las condiciones reales, claro se acabó el turismo y empiezan a convivir como personas cubanas y se dan cuenta que los meten en albergues y en lugares donde hay ratas, contaminación, donde no hay alimento, medicina, estos turistas se están dando cuenta de cómo realmente es Cuba”, indicó.

A pesar de todo, los integrantes de la banda están lejos de quedarse callados y ahora promocionan su nuevo sencillo “Ámame como soy yo”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Habíamos creado el proceso de la canción desde antes (de la cuarentena), quisimos componerla a raíz de otra canción que hicimos anteriormente llamada ‘Ojalá pase’ y en donde sufrimos un ataque mediático muy grande del gobierno cubano y a raíz de eso empezamos a armar esta canción como una recopilación de lo que habíamos vivido de toda esta difamación y se terminó en confinamiento”, manifestó.