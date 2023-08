Omar Chaparro reconoce el triunfo de Wendy Guevara, pero también defiende a su colega Gustavo Munguía

El actor y comediante Omar Chaparro celebró, al igual que muchas y muchos mexicanos, el triunfo de Wendy Guevara en "La Casa de los Famosos México", y aseguró que la considera una triunfadora, desestimando las polémicas que se desataron en redes sociales, en torno a un chiste que el cómico Gustavo Munguía hizo respecto a la victoria de la influencer, el cual fue considerado como homofóbico.

“Soy el primero en estar a favor de la inclusión, el respeto y la empatía, pero también de aligerar la carga, es de verdad muy cansado estar tratando de controlar lo que dicen y lo que piensen de mí, porque no me aceptan y no me reconocen como quiero que me reconozcan, eso es una batalla perdida y bastante trabajo tenemos con nuestra propia voz, por eso hay que empezar por quererte y valorarte, entonces alguien te reconocerá”, fue el mensaje que Chaparro envió a quienes se ofendieron con el chiste de su colega.

Chaparro explicó que las polémicas que pueden desatarse por un chiste fue lo que lo motivo a retirarse de la comedia por un tiempo, porque se dio cuenta que no sólo él había cambiado como artista, sino que también lo había hecho al comedia, la cual se convirtió en un campo minado.

“Cambió la gente, cambió la forma de hacer reír pero, sobre todo, había mucha gente preocupada porque la reconocieran, la aceptaran como es y entonces se puso la piel muy delgada, muy sensible, todo mundo se ofendía y también yo tenía miedo, hasta que me reencontré conmigo mismo y dije, ‘chin… su madre, vamos a acabar con la comedia mientras sigamos viendo a quién ofendemos y a quién no, es un camino directo a la tumba para la comedia si seguimos así”, explicó.

Es por eso que aseguró que su nuevo espectáculo "¡Soy Omar Chaparro!" no es apto para el público sensible a la charla franca o para la llamada generación de cristal, porque adviertió que en él, hablará de diferentes temas sin ningún filtro ni censura.

“Porque este show es hablar con el corazón y decir lo que siento, y si alguien se molesta, lo siento mucho; el espectáculo no es para mentes cerradas, pero si quieren ir, yo soy el más feliz de que vayan, así que esperemos no se ofenda la gente y si se ofende no es mi problema”, destacó.

La estrella de películas como "No manches Frida" (2016) y "Como caído del cielo" (2019), contó a medios de comunicación que este show es un sueño "largamente acariciado", en el cual quiso resumir todas las cosas que le apasionan, como la música, la actuación y la comedia, pero para poder aterrizar todas las ideas que tenía en la cabeza y materializarlas, tuvo que trabajar durante cinco años, l oque también lo llevó a reencontrarse a sí mismo.

“En este tiempo he logrado una madurez increíble donde me siento más libre, pleno, pero sobre todo me muestro más vulnerable… sin temor a equivocarme puedo decir que es el mejor show de mi vida y que les puedo entregar yo, es un espectáculo con muchas sorpresas, atípico, tiene muchas risas, pero al mismo tiempo es un musical, una experiencia, está hecho con el alma”, señaló Omar Chaparro sobre el montaje que presentará el 30 de agosto en el Teatro Metropólitan.

Para lograr algo fuera de serie Chaparro se rodeo de talentosos creativos, como los hermanos Gabriel y Rodolfo Riva Palacio-Alatriste, creadores de "Huevocartoon", quienes le ayudaron a darle coherencia al show, además de prepararse en canto con un maestro de ópera, que aseguró, le tumba todo ego, porque lo hace trabajar duro y con mucha disciplina, por lo que ha avanzado como no lo había hecho en esta área.

También dijo que todos sus personajes cómicos estarán de algún modo en el escenario con él y en las butacas grandes amigos como Rafa Valderrama, Adrián Uribe y Adal Ramones; momentos que quedarán inmortalizados en la grabación del espectáculo y un documental, donde sus seguidores conocerán todo lo que hubo detrás de "¡Soy Omar Chaparro!", el cual llegará pronto a alguna de las plataformas de streaming.



