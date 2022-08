La nueva película de Olivia Wilde como directora, "No te preocupes, cariño", aun no ha llegado a los cines pero ya ha alcanzado la polémica. Las versiones encontradas respecto a la participación de algunas figuras en el proyecto suma un nuevo capítulo después de que Shia LaBeouf negara haber sido despedido del papel que finalmente interpretó Harry Styles, actual pareja de Wilde.

En una entrevista que Variety publicó esta semana, la actriz y realizadora contó que había despedido a LaBeaouf, originalmente contratado para interpretar el personaje de Jack, refiriéndose al supuesto clima que el actor generaba en el set y a cómo ella quiso proteger a la coprotagonista del film, Florence Pugh, y al resto del reparto de su “energía combativa”.

“Digo esto como alguien que es una gran admiradora de su trabajo: su proceso no fue adecuado a la ética que exijo en mis producciones. Tiene un proceder que, en cierto modo, parece requerir una energía combativa y yo, no. Creo que crear un ambiente seguro y de confianza es la mejor manera de lograr que las personas hagan su mejor trabajo. En última instancia, mi responsabilidad es con la producción y el elenco para protegerlos”, expresó la cineasta.

A continuación, Wilde aludió a la denuncia por abuso psicológico, emocional y sexual que presentó la cantante y expareja de LaBeaouf, FKA Twigs.

“Después de que ocurriese esto, salieron a la luz cosas que me preocuparon mucho en términos de comportamiento. Para nuestra película, lo que realmente necesitábamos era una energía que sirviese como un gran apoyo. Especialmente en una película como esta, sabía que iba a pedir a Florence que estuviera en situaciones muy vulnerables, y mi prioridad era hacerla sentir segura y apoyada”, señaló. Por último, tuvo unas palabras para el intérprete: “Le deseo salud y evolución, porque creo en la justicia restaurativa”.

En respuesta a sus palabras, a través de un email que envió a Variety, el actor contrapuso que abandonó el proyecto “por falta de tiempo de ensayo”. También le envió al mismo medio un correo electrónico que le había enviado a Wilde en respuesta a sus comentarios sobre su comportamiento en el set.

En el texto, LaBeouf cita un mensaje que afirma haber enviado a la directora de la película: “Estoy un poco confundido acerca de los argumentos por los que me despidieron. Tú y yo sabemos las razones de mi salida. Renuncié a tu película porque tus actores y yo no pudimos encontrar tiempo para ensayar”, remarcó. Y agregó: “Nunca me despidieron. No es la verdad, así que pido humildemente, como una persona con miras a hacer las cosas bien, que se corrija el discurso lo mejor que se pueda”.

LaBeouf también incluyó una serie de textos y mensajes que habría intercambiado con Wilde y que, a su entender, demostrarían que fue él quien dejó la película voluntariamente.

