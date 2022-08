Olivia Newton-John, este fue el historial amoroso de la actriz

Olivia Newton-John, actríz y cantante británica recordada por protagonizar junto a John Travolta la película “Grease”, mejor conocida en español como “Vaselina”, en 1978, cuya trama está ambientada en el auge del rock & roll, marcó a toda una generación que hoy en su fallecimiento la recuerda como ícono de la época.

En la película como en muchas de sus canciones, se situaron como primeros lugares de las listas Billboard, a lo largo de los años, como el tema “Have you never been mellow” o "A little mote love", a través de las que retrata a una mujer sensible, que inspiraban a quienes las escuchaban y vivían historias de amor parecidas a las contadas en las letras de los temas de Newton-John.

Pero así como en la ficción, Olivia también llevó en su vida personal distintas historias de amor, aunque algunas no tuvieron el final feliz anhelado, como ocurrió con los personajes que interpretó en sus películas o temas musicales más recordados. Más allá de Danny Zuko, estos fueron los verdaderos amores de la vida de Olivia:

Lee también: Fallece actriz de Televisa en aparatoso accidente automovilístico

Matt Lattanzi

El primero amor conocido de la actriz fue el bailarín Matt Lattanzi, recordado por aparecer en la serie televisiva "Paradise Beach", y con quién Olivia compartió una relación amorosa por más de una década, desde 1984 y hasta 1995. Fruto de este matrimonio, nació su hija Chole Rose en 1986; 8 años más tarde, concluteron su relación, sin complicaciones ni polémicas.

Patrick McDermott

En 1996, la intérprete se hizo pareja de Patrick McDermott, un camarógrafo estadounidense. Estuvieron juntos hasta el 2005 compartió, pues ese mismo año, durante una excursión pesquera en la costa de Los Ángeles, California, McDermott desapareció, y luego de tres años de búsqueda, las autoridades estadounidenses declararon oficialmente su defunción.

Sin embargo, la resolución tenía muchos puntos sin esclarecer, ya que no había testigos de su muerte y los medios estadounidenses dieron a conocer que McDermott se había declarado en bancarrota, y estaba acusado de no pagar la manutención del hijo que tuvo con su ex esposa, Yvette Nipar.

No fue sino hasta 2010, cuando una serie deinvestigadores privados contratados, por NBC, aseguraron que McDormatt se encontraba vivo en México, pero esta información no se confirmó, hasta seis años más tarde. El excamarógrafo vivía en el pueblo San Pancho en Sayulita, en Nayarit. La noticia conmocionó a Olivia, quien decidió no hacer ninguna declaración pública, pues en esa época ya estaba casada con John Easterling.

John Easterling

Newton-John y John Easterling se casaron en secreto el año 2008, durante un viaje realizado a Perú, y se consolidó en una propiedad de la actriz, ubicaba en Malibú, donde celebraron junto a sus amistades. La pareja permaneció casada hasta el día de hoy, tras el fallecimiento de la actríz, debido a un cáncer de mama que combatía desde años atrás y el cuál. había logrado superar incluso creando una fundación para apoyar a las enfermas de cáncer, hoy Olivia Newton perdió la batalla y fue su esposo quien emitió el comunicado oficial de su partida.

Lee también: Esta fue la última fotografía que publicó Aranza Peña, actriz que falleció en un accidente de auto

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc