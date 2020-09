Olga Mariana, lista para segunda temporada de “No es normal”

La conductora oaxaqueña Olga Mariana está lista para el estreno de la nueva temporada de “No es Normal”, un programa en donde se muestran rarezas, cosas increíbles y fuera de lo común en el mundo, pero verdaderas.

“Esta es mi primera vez como conductora titular y me emociona porque me ha hecho crecer mucho, es una gran responsabilidad la de llevarle al público todas estas curiosidades y hechos insólitos que son tan raros que no son normales, pero sí son reales, eso es lo más padre de todo”, dijo a EL UNIVERSAL.

“No es normal” se estrenó este martes 29 de septiembre a las 19:30 hrs, por el canal a+ 7.2. Olga, que también fue conductora de un segmento online de la última edición de La Voz Azteca, seguirá en otros programas como el matutino Venga la Alegría, donde comenzó su carrera, y Deezer Live (los domingos a las 12 hrs. por Azteca Uno).

“Para mí ha sido la gran oportunidad, Venga la Alegría ha sido indispensable para que yo siga cumpliendo mis sueños, siempre estaré agradecida con el matutino porque es el sitio que me dio las oportunidades, allí he crecido, he hecho no sé cuántas cápsulas y reportajes, he estado cinco años y ha sido un proceso de crecimiento. Me siento súper privilegiada de que hayan pensado en mí para “No es normal”, ir al casting y quedarme, me da muchas más satisfacciones”, agregó.

También externó su agradecimiento hacia Omar Ochoa, el productor, ya que él la guió en la conducción para este nuevo formato.

“Me enseñó la dinámica de este programa que es misterioso, que tiene otro sentido, otro lenguaje, me permitió que pudiera proyectar mi personalidad tal cual es y eso es lo más bonito”, comentó ella.

al