Ocultan su rostro y muestran su talento

Uno de los sets de Televisa ya está transformado para su próximo reality show: ¿Quién es la máscara?, que contará con Omar Chaparro como conductor y Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Adrián Uribe como jueces.

Dentro del set, ya noche, el equipo graba las entradas. En el podio están parados los jueces con capas atigradas y máscaras, dando la impresión de que gobiernan una selva hecha de luces verdes y amarillas.

Al terminar las grabaciones, los integrantes del programa hablaron un poco de la expectativa con el formato coreano que por primera vez se monta en México bajo la producción de Miguel Ángel Fox.

Yuri dijo que recientemente el equipo coreano vino a supervisar el programa y se sorprendieron de que estuviera mucho mejor montado que en México, mientras que Carlos Rivera recordó su previa participación en La Voz.

“Para mí es un orgullo trabajar con este equipo, con Miguel Ángel Fox que siempre nos han tratado muy bien, me pareció divertido porque una de las tantas cosas que decíamos dentro de La Voz es que me molestaban porque decían que yo conocía a todo el mundo, esa es una de las grandes razones por las que estoy aquí. Una de las cosas que van a pasar en este escenario es que yo podría apostar que algunos de los personajes son alguna celebridad y no lo son”.

Consuelo Duval reiteró que Televisa sigue siendo la fábrica de sueños por apuestas como ésta.

“Este programa es un sueño, cada día que vengo a jugar con el público y con mis compañeros, a adivinar quiénes están detrás de esos personajes, lloro de emoción, de alegría, de la capacidad de maravillarme”.

El show contará con 16 celebridades que, disfrazadas de pies a cabeza, tratarán de impresionar a los jueces con su canto y éstos, a su vez, tratarán de adivinar quiénes son.

Fox dijo que guardan a piedra y lodo la identidad de los concursantes porque este tipo de cosas no se pueden ocultar mucho tiempo.

Incluso, la coconductora, Natalia Téllez, contó: “Te impiden cualquier tipo de contacto físico y verbal”.

El estreno será el próximo 25 de agosto a las 20:30 horas y contará con ocho capítulos. El formato es una coproducción entre Televisa y Endemol Shine Boomdog, basado en The king of the mask singer.