Una guitarra roja, que acabó destrozada en un camerino y que supuso el fin del grupo de rock británico Oasis, sale a subasta en París el próximo 17 de mayo, informaron los organizadores.

Una vestimenta de estilo sadomasoquista de la estrella del grupo Depeche Mode, Martin Gore, y discos con autógrafos de artistas como el guitarrista estadounidense Jimi Hendrix también serán puestos a la venta.

En total, 85 lotes, informaron la galería parisina Artpèges y la casa de subastas Lemon Auction.

Los hermanos Noel y Liam Gallagher, que fundaron el grupo Oasis, eran conocidos en los años 2000 por sus peleas.

En 2009 se hallaban en el festival parisino Rock en Seine. "Esa noche se lió gorda en los camerinos. La guitarra de Noel acabó rota y luego se produjo la ruptura del grupo", explicó a la AFP Jonathan Berg, cofundador de Artpèges.

La multitud que aguardaba al grupo se enteró, por megafonía, de que Oasis se acaba de separar.

Los hermanos Gallagher continúan intercambiando pullas a través de entrevistas y en redes sociales.

Lee también: Los 5 motivos para amar a Luis Miguel

La guitarra roja fue reparada por un lutier francés, Philippe Dubreuille, dos años después del incidente, que se convirtió en una leyenda más de la historia del rock.

Up for auction on May17.

Check out : https://t.co/urBTBVcB0P pic.twitter.com/zG5977URLP

— Artpeges (@artpeges_paris) April 19, 2022