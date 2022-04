"Me siento violentada", fue la frase que Ángela Aguilar ocupó esta semana, para referirse a la filtración unas fotos íntimas con quien presuntamente era su novio, Gussy Lau. Las imágenes muestran a la pareja acercando su cara, mientras él saca la lengua y la coloca en el rostro de la cantante. "Me duele haber sido defraudada por una persona que yo nunca en la vida pensé", dijo por medio de un video. "Es una invasión a mi privacidad, a mis derechos, a poder escoger qué anuncio y qué no anuncio, qué digo y qué no". Dijo que va a pensar el camino a seguir y, por lo mientras, buscará el amor de su familia.

Aplican castigo de una década a Will Smith

Durante 10 años Will Smith no podrá estar en ninguna ceremonia del Oscar, así como actividad alguna que organice la Academia de cine estadounidense. Esto como sanción a lo hecho en la anterior entrega de la estatuilla, donde dió una bofetada al comediante Chris Rock tras hacer un chiste a costillas de la esposa del actor. La Academia no aclaró si podría ser nominado y tampoco hizo comentario alguno sobre los chistes pasados de tono hechos por algunos anfitriones, sino que alabó la actitud seria de Rock tras el incidente.

Silvia Pinal preocupa a sus fans

Preocupó el estado de salud de Silvia Pinal, quien apareció en una conferencia de prensa tosiendo y divagando en sus respuestas. La actriz de 91 años formará parte de una versión teatral de Caperucita roja, pero eso pasó a segundo plano al verse su estado físico, cosa que explotó cuando en tv se vio su batalla para ofrecer una entrevista al tener un ataque de tos fuerte. En redes la gente reclamó que fuera así expuesta la estrella de la época de oro del cine mexicano. Pinal estuvo en diciembre internada por la presión, pero durante su estancia le fue detectado Covid-19.

Alfredo Adame se vuelve a pelear... sí, otra vez

Una vez más Alfredo Adame volvió a hacer reír con sus ocurrencias. Ahora al intentar correr de un restaurante al apoderado legal de Carlos Trejo, se tropezó con una silla y cayó de espaldas, pero no dejaba de mover las piernas por si alguien lo quería atacar tirado en el piso.

Al final tuvo que retirarse ante la mirada socarrona de los presentes. Luego se supo que Adame iba a anunciar ya la pelea contra Trejo, pero éste último ni enterado estaba, como tampoco su representante, que sólo había ido como invitado sin saber de qué se trataba.

Adamari cumple un sueño

Adamari López decidió tatuarse los senos y lo compartió con sus fans. La actriz y conductora había padecido cáncer de mama hace 17 años, por lo cual esta acción representaba más allá de una simple figura en su cuerpo. Por una mastectomía radical, sus senos quedaron sin areolas y pezones, pero ahora recuperando su seguridad y feminidad.



